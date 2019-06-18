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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить
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18 июня 2019, 05:33
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Эксперты рассказали, за счет чего губернские аграрии планируют увеличивать экспорт зерна
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14 июня 2019, 06:10
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Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?
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14 июня 2019, 06:15
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В Самарской области планируется вдвое увеличить объемы экспорта сельхозпродукции
В Тольятти прошла первая межрегиональная конференция-форум "Зерно Поволжья - 2019". В ней приняли участие агропроизводители и зернотрейдеры не только Самарской области, но и соседних регионов. На мероприятие зарегистрировались около 200 человек. Среди основных вопросов, которые обсудили: увеличение объемов экспорта …
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14 июня 2019, 12:20
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В Самаре все-таки снесут рынок на Авроре
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10 июня 2019, 09:23
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В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской
В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в …
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10 июня 2019, 08:49
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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В России могут отменить советские ГОСТы
В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство …
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3 июня 2019, 03:28
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Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время
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16 января 2019, 10:11
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Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля
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12 ноября 2018, 09:14
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Биткоин стремительно дешевеет
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6 февраля 2018, 12:44
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Стоимость биткоина упала на 30%
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13 ноября 2017, 01:07
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Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года
До конца текущего года в российской столице в ряде заведений появится возможность рассчитываться криптовалютой. Речь идет о кафе, клубах и т.п., которые воспользуются приложением "Битком 24". Как рассказывают московские агентства, это разработка отечественных инноваторов.
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9 ноября 2017, 02:01
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В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч
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3 ноября 2017, 02:12
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ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год
Специалисты всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения огласили результаты очередного опроса жителей нашей страны по поводу прогноза курса доллара. Как оказалось, согласно оценкам россиян, валюта США опустится до отметки 49 рублей через год. На данный момент, 8 апреля, курс доллара достигает …
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8 апреля 2016, 12:47
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Рубль подтянулся за нефтью
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27 августа 2015, 11:28
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