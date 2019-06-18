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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона простились с бизнесменом Михаилом Косовым. Он получил известность благодаря своему амбициозному проекту - девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской в Старой Самаре. Предприниматель умер 12 июня в возрасте 50 лет.  
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Эксперты рассказали, за счет чего губернские аграрии планируют увеличивать экспорт зерна

Эксперты рассказали, за счет чего губернские аграрии планируют увеличивать экспорт зерна

Около двух миллионов тонн зерна должны собрать региональные аграрии в 2019 году. При этом сельчане 63-го региона получили новый вызов - доля высококачественного зерна должна неуклонно повышаться. Сейчас она в общей массе составляет не больше 5%. А именно этот продукт 
14 июня 2019, 06:10
Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку на 0,25 % - до 7,5 %. Это произошло впервые с марта прошлого года. До этого в 2018 ЦБ поднимал этот показатель дважды. В сентябре и декабре - тоже на 0,25 %. И оба 
14 июня 2019, 06:15
В Самарской области планируется вдвое увеличить объемы экспорта сельхозпродукции

В Самарской области планируется вдвое увеличить объемы экспорта сельхозпродукции

В Тольятти прошла первая межрегиональная конференция-форум "Зерно Поволжья - 2019". В ней приняли участие агропроизводители и зернотрейдеры не только Самарской области, но и соседних регионов. На мероприятие зарегистрировались около 200 человек. Среди основных вопросов, которые обсудили: увеличение объемов экспорта 
14 июня 2019, 12:20
В Самаре все-таки снесут рынок на Авроре

В Самаре все-таки снесут рынок на Авроре

В Самаре в ближайшее время все же снесут скандально известный рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. К этому готовится служба судебных приставов. Ведомство решение суда уже получило, сейчас ищут подрядную организацию, которая вывезет киоски. Приставы пообещали назвать точную дату 
10 июня 2019, 09:23
В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в 
10 июня 2019, 08:49
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
В России могут отменить советские ГОСТы

В России могут отменить советские ГОСТы

В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство 

3 июня 2019, 03:28
Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время

Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время

Возобновление закупки валюты для минфина Центробанком практически никак не сказалось на курсе рубля. С 15 января по 6 февраля ЦБ планирует потратить на эти цели более 265 миллиардов рублей, что составляет 15 миллиардов 600 миллионов рублей в день. По мнению 
16 января 2019, 10:11
Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Рубль продолжает падение. Официальный курс доллара на вторник вырос на 67 копеек, а евро - на 28 с лишним. Этот тренд продолжает тенденцию минувшей недели, которую отечественная валюта завершила стремительным ослаблением позиции против ведущих мировых валют. Курс доллара тогда на 
12 ноября 2018, 09:14
Биткоин стремительно дешевеет

Биткоин стремительно дешевеет

Курс самой популярной криптовалюты, которая еще в конце 2017-го стоила  $20 тыс. долларов за 1 виртуальную монету, упал ниже 7 тыс долларов.  Только за один день подешевел  на 15%, и это, по мнению экспертов, не предел.

Курс падает в том числе 

6 февраля 2018, 12:44
Стоимость биткоина упала на 30%

Стоимость биткоина упала на 30%

Курс биткоина буквально в течение нескольких дней рухнул примерно на 30% – до $5605, информирует Bloomberg. По мнению экспертов, снижение обусловлено оттоком инвесторов и их переориентацией на криптовалюту биткоин кэш, которая выросла в цене на 40% с 10 ноября. Вчера, 

13 ноября 2017, 01:07
Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

До конца текущего года в российской столице в ряде заведений появится возможность рассчитываться криптовалютой. Речь идет о кафе, клубах и т.п., которые воспользуются приложением "Битком 24". Как рассказывают московские агентства, это разработка отечественных инноваторов.
Сервис охватывает свыше 1000 столичных заведений. 

9 ноября 2017, 02:01
В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В думском комитете по финансовому рынку считают, что курс биткойна может добраться $20 тыс. Об этом рассказывает RT.
Как говорят аналитики, объемы рынка этой популярной криптовалюты весьма значительные, и потенциал роста считается внушительным. На данный момент, продолжают эксперты, не наступила 

3 ноября 2017, 02:12
ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

Специалисты всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения огласили результаты очередного опроса жителей нашей страны по поводу прогноза курса доллара. Как оказалось, согласно оценкам россиян, валюта США опустится до отметки 49 рублей через год. На данный момент, 8 апреля, курс доллара достигает 
8 апреля 2016, 12:47
Рубль подтянулся за нефтью

Рубль подтянулся за нефтью

В четверг, 27 августа, утренние торги на ММВБ начались с укрепления национальной валюты. По состоянию на 10:10 мск доллар США расчетами tomorrow подешевел на 1,07 руб. по сравнению с уровнем закрытия среды - до 67,82 руб. Евро потерял 1,11 руб. 
27 августа 2015, 11:28
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