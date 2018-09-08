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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Чем грозят новые санкции российской экономике

Чем грозят новые санкции российской экономике

Новый пакет американских санкций против российской экономики, по прогнозам аналитиков, будет утвержден ближе к ноябрю. США планируют запретить поставки в нашу страну продукции из самых разных сфер - станков, промышленного оборудования, сырья для химического и фармацевтического сектора. В этом случае 
8 сентября 2018, 10:10
Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Ситуация с долгами населения, действительно, серьезная. Причем настолько, что эксперты заговорили о раздувающемся "кредитном пузыре", который рискует лопнуть и привести к кризису банковского сектора уже в ближайшие 2 года. 
 
Итак, по данным экспертов ОНФ, которые сделали расчеты на основании данных 
5 сентября 2018, 06:51
Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре

Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре

С сентября 2018 года в России комплексно меняется подход к застройщикам. Их обяжут заключать сделки с использованием эскроу-счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства граждан до завершения строительства дома. Фактически это означает сворачивание механизма долевого строительства, когда коммерсанты, едва получив 
4 сентября 2018, 08:36
К чему приведет введение новых санкций США против России

К чему приведет введение новых санкций США против России

В эту среду Соединенные Штаты Америки активировали новые санкции, направленные против России. Речь идет о запрете на экспорт ряда товаров, в частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, технологий в сфере информации и безопасности. Впервые 
23 августа 2018, 12:22
20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

В пятницу, 17 августа, исполняется ровно 20 лет со дня дефолта в России. В этот день случилось страшное - правительство приостановило выплаты по госдолгу и понизило курс национальной валюты. Накануне дефолта соотношение доллар/рубль выглядело как 6.24, но уже к концу 
17 августа 2018, 02:02
На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области

На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области

Продолжается работа над долгосрочной стратегией развития региона, разработка которой была инициирована главой области Дмитрием Азаровым. В процессе участвуют эксперты федерального уровня.

В ходе стратегических сессий уже обсудили ЖКХ, здравоохранение и кадровую политику. На этот раз говорили о развитии экономики губернии. Среди 

9 августа 2018, 10:22
Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Очередной обмен экономическими ударами. В ответ на продление санкций со стороны Евросоюза Россия оставила в силе продуктовое эмбарго. Запрет на ввоз мясо, рыбы, молока, сыров, овощей и фруктов действует до конца 2019 года. 

Сейчас на полках российских магазинов доля импортных 
18 июля 2018, 10:55
Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США

Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США

Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов. 

Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора 

10 апреля 2018, 02:34
В США школьник заработал $72 миллиона, играя на бирже на перемене

В США школьник заработал $72 миллиона, играя на бирже на перемене

Американский школьник, играя на бирже в паузах между уроками, стал мультимиллионером, сообщает New York Post.

Юноше по имени Мохаммед Ислам 17 лет. Он уроженец Юго-Восточной Азии, в Нью-Йорк из Бенгалии его привезли родители. Последние 8 лет мальчик тщательно изучал тонкости биржевой 

15 декабря 2014, 05:50
Чиновники хотят, чтобы компании, ведущие бизнес в России, вывели свои бумаги на Московскую биржу

Чиновники хотят, чтобы компании, ведущие бизнес в России, вывели свои бумаги на Московскую биржу

"Российские компании - эмитенты ценных бумаг должны рассмотреть возможность перерегистрации листинга с иностранных бирж на Московскую, речь в том числе о компаниях, имеющих депозитарные расписки", - заявил вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщают "Ведомости".  

Речь не идет о запрете на 

9 апреля 2014, 11:35
Капитализация «Мечела» на Нью-Йоркской бирже почти вдвое выше, чем в Москве

Капитализация «Мечела» на Нью-Йоркской бирже почти вдвое выше, чем в Москве

Инвесторы оценивают стоимость «Мечела» в Нью-Йорке почти вдвое выше, чем в Москве, сообщают "Ведомости". Так, на NYSE расписка на одну акцию в четверг стоила $2, а акция на Московской бирже - $1,08 (в пересчете по курсу ЦБ). Спрэд между стоимостью 

7 апреля 2014, 12:35
Рубль упал до пятилетнего минимума

Рубль упал до пятилетнего минимума

Вчера в 19:30 мск за бивалютную корзину на бирже давали 38,49 руб. - такой дешевой она не была с августа 2009 г., сообщают "Ведомости". Доллар вчера подорожал на 18 коп. и превысил 33 руб., а евро - на 32 коп. 

28 ноября 2013, 12:59
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