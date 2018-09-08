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Чем грозят новые санкции российской экономике
Новый пакет американских санкций против российской экономики, по прогнозам аналитиков, будет утвержден ближе к ноябрю. США планируют запретить поставки в нашу страну продукции из самых разных сфер - станков, промышленного оборудования, сырья для химического и фармацевтического сектора. В этом случае …
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8 сентября 2018, 10:10
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Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза
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5 сентября 2018, 06:51
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Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре
С сентября 2018 года в России комплексно меняется подход к застройщикам. Их обяжут заключать сделки с использованием эскроу-счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства граждан до завершения строительства дома. Фактически это означает сворачивание механизма долевого строительства, когда коммерсанты, едва получив …
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4 сентября 2018, 08:36
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К чему приведет введение новых санкций США против России
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23 августа 2018, 12:22
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20 лет дефолту: вспоминаем, как это было
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17 августа 2018, 02:02
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На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области
Продолжается работа над долгосрочной стратегией развития региона, разработка которой была инициирована главой области Дмитрием Азаровым. В процессе участвуют эксперты федерального уровня.
В ходе стратегических сессий уже обсудили ЖКХ, здравоохранение и кадровую политику. На этот раз говорили о развитии экономики губернии. Среди …
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9 августа 2018, 10:22
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Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго
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18 июля 2018, 10:55
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Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США
Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов.
Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора …
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10 апреля 2018, 02:34
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В США школьник заработал $72 миллиона, играя на бирже на перемене
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15 декабря 2014, 05:50
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Чиновники хотят, чтобы компании, ведущие бизнес в России, вывели свои бумаги на Московскую биржу
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9 апреля 2014, 11:35
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Капитализация «Мечела» на Нью-Йоркской бирже почти вдвое выше, чем в Москве
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7 апреля 2014, 12:35
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Рубль упал до пятилетнего минимума
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28 ноября 2013, 12:59