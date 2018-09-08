"Российские компании - эмитенты ценных бумаг должны рассмотреть возможность перерегистрации листинга с иностранных бирж на Московскую, речь в том числе о компаниях, имеющих депозитарные расписки", - заявил вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщают "Ведомости".

Речь не идет о запрете на …