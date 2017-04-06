В интернете появился ресурс, где по автомобильному номеру можно определить телефон его владельца и имя. Роскомнадзор в настоящее время осуществляет проверку новой базы относительно соответствия существующему законодательству о персональных данных.

На сайте autonum.info сообщается, что база данных создана автоматически самими пользователями, …