На эти цели Минобрнауки выделило грант в 140 млн рублей. Созданием уникальной защитной технологии займутся "дочка" Ростелекома "Инфотекс" и Московский университет.
Ученые должны будут представить систему защиты данных на базе квантовой криптографии, которая станет работать на открытых каналах связи со скоростью до 10 Гбит/с. Такая схема признана самой надежной из всех известных науке. При выявлении нежелательных действий злоумышленника система проинформирует об этом обоих участников обмена информацией.
Первые испытания прототипа должны пройти в следующем году. Авторы разработки уверены в ее эффективности, причем уже сегодня наблюдается огромный спрос на коммуникации, неподвластные возможностям хакеров. Стоимость разрабатываемой аппаратуры не называется, однако независимые эксперты полагают, что цена подобных устройств будет порядка $100-150 тыс.
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