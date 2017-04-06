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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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В закрытом госинтернете для чиновников появится мессенджер

В закрытом госинтернете для чиновников появится мессенджер

Специальный мессенджер для чиновников может начать работу в РФ. С соответствующей инициативой выступил советник президента Герман Клименко.
Мессенджер будет включен в закрытый интернет, который свяжет все государственные структуры страны. По предварительным данным, система получит название RSNet. Она будет отличаться от 

5 апреля 2017, 11:49
Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Российские пенсионеры стали вдвое активнее пользоваться Интернетом для получения услуг Пенсионного фонда, сообщает ведомство. В 2016 году «Личным кабинетом» на сайте ПФР воспользовались 6,2 млн человек. Годом ранее сервис помог 3 млн граждан. При этом самый большой прирост показали две 

29 марта 2017, 03:04
Хакеры взламывают Windows и MacOS через Word

Хакеры взламывают Windows и MacOS через Word

Оказывается, старый добрый Word представляет опасность для всех компьютеров. Как выяснили специалисты (компания Fortinet, США), программа содержит в себе некий макрос, используя который хакеры могут  взламывать операционные системы, такие как Windows и MacOS.
Эксперты компании, занимающиеся сетевой защитой, уверяют, что 

24 марта 2017, 05:20
Почему самарцам снятся раки

Почему самарцам снятся раки

Аналитики «Яндекса» попытались узнать, что снится самарцам. Специалисты изучили, что самарские пользователи пишут в поисковом запросе после фразы «к чему снится…». В Самарской области чаще всего ищут толкование снов про раков и теплоходы, а также дачи и овраги. К слову, 
17 марта 2017, 11:32
АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин

АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин

«Яндекс» внедрит свои сервисы в автомобили завода АвтоВАЗ. Крупнейшие в России производитель машин и интернет-компания подписали меморандум о совместной разработке информационно-развлекательных и навигационных сервисов. Документ призван помочь адаптировать продукты поискового ресурса под платформу Lada Connect. В частности, «Яндекс» сделает дружественными 

15 марта 2017, 04:30
Треть компаний в России не могут защититься от кибератак

Треть компаний в России не могут защититься от кибератак

Третья часть всех российских компаний (более 30%)  не способна защитить себя от кибератак.  При этом 62% компаний просто надеются на встроенные системы защиты от хакеров. Таковы выводы исследования, недавно проведенного «Лабораторией Касперского» и В2В International.
Удивляет тот факт, что достаточно 

3 февраля 2017, 02:49
Пользователи Рунета назвали лучшие гаджеты 2016 года

Пользователи Рунета назвали лучшие гаджеты 2016 года

Компания Mail.ru составила рейтинг лучших гаджетов прошлого года. В голосовании участвовали 160 тыс. человек.
Всего было шесть основных номинаций. Пользователи Рунета выбирали лучший компьютер, смартфон, телевизор, камеру, гаджет, а также лучшего оператора.
В первой номинации лидером был признан ASUS ZenBook 

2 февраля 2017, 09:37
Центробанк усилит защиту от хакеров

Центробанк усилит защиту от хакеров

Центробанк планирует изменить порядок проведения платежей для усиления защиты от хакеров. Речь идет о внедрении шифрования на более раннем этапе - на уровне автоматизированной банковской системы. По информации экспертов, большинство атак происходит при передаче данных внутри финансового учреждения, зачастую преступникам 

30 января 2017, 01:52
Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Эксперты «Лаборатории Касперского» обеспокоены периодичностью кибератак, которым подвергаются российские пользователи. Специалисты компании B2B осуществили собственное расследование и установили, что каждый шестой интернет-пользователь сталкивался с попыткой взлома своего аккаунта.
В соответствующем опросе были задействованы 12 546 интернет-пользователей из 21 государства мира. 

20 января 2017, 11:19
СМИ: Минкомсвязи РФ разработало закон о полном контроле над рунетом

СМИ: Минкомсвязи РФ разработало закон о полном контроле над рунетом

В Минкомсвязи подготовлен пакет поправок, систематизирующих работу отечественного сегмента Сети. Об этом было заявлено на совещании у замглавы министерства Алексея Соколова.
Проект подразумевает, в частности, появление в законе "О связи" понятия "критической инфраструктуры". Сюда входит национальная доменная зона и госсистема 

19 августа 2016, 01:03
В России создадут базу биометрических данных для медиков

В России создадут базу биометрических данных для медиков

Создание биометрической базы данных позволит медикам не только оказывать дистанционные услуги пациентам, но и опознать человека в случае тяжелого увечья лица в результате какой-либо травмы.  Для этого в базе будут храниться записи голосов и отличительные особенности лиц, причем  и пациентов, 

24 июня 2016, 04:09
Российский интернет входит в тройку самых устойчивых в мире

Российский интернет входит в тройку самых устойчивых в мире

Рунет оказался в тройке наиболее устойчивых сегментов в мире. Такие данные следуют из отчета компании Qrator Labs, которая занимается нейтрализацией DDoS-атак.
Первые две позиции достались сегментам Англии и Соединенных Штатов. Как отмечают эксперты, анализ на устойчивость интернета осуществлялся посредством установления 

7 июня 2016, 10:14
В интернете опубликована база номеров автомобилей с данными их владельцев

В интернете опубликована база номеров автомобилей с данными их владельцев

В интернете появился ресурс, где по автомобильному номеру можно определить телефон его владельца и имя. Роскомнадзор в настоящее время осуществляет проверку новой базы относительно соответствия существующему законодательству о персональных данных.

На сайте autonum.info сообщается, что база данных создана автоматически самими пользователями, 

20 мая 2016, 09:36
Российский интернет может стать полностью обособленным к 2020 году

Российский интернет может стать полностью обособленным к 2020 году

Минкомсвязи подготовило поправки в госпрограмму «Информационное общество», исходя из которых к 2020 году в РФ «критическая инфраструктура» интернета должна быть дублирована на 99%. Кроме того, в министерстве уверены, что к тому периоду 88% отечественного интернет-трафика будет передаваться внутри страны. Отметим, 

13 мая 2016, 09:31
В РФ к концу лета 2016 года появится база данных авто с пробегом

В РФ к концу лета 2016 года появится база данных авто с пробегом

К концу лета этого года в РФ будет действовать база данных автомобилей с пробегом. Как сообщают отечественные СМИ, будет вестись учет не только транспортных средств, но и дилерских центров. Последних до конца декабря внесут в базу порядка 500. Затем в 
13 апреля 2016, 09:33
В Англии за атаку на сайт провайдера TalkTalk задержали подростка

В Англии за атаку на сайт провайдера TalkTalk задержали подростка

По мнению британских полицейских, провайдер проявил нерасторопность, обратившись к правоохранителям с заявлениям лишь на следующий день. TalkTalk является поставщиком интернет-услуг и телефонии. Есть вероятность того, что в результате действий хакера был открыт доступ к данным всех пользователей. Оценив всю серьезность 
27 октября 2015, 11:53
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