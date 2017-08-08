7 августа олимпийская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open со счетом 3:2.
Присутствующим на стадионе игра запомнилась и из-за инцидента, который случился на исходе второго периода. На канале ХК «Сочи» в YouTube было опубликовано видео с массовой дракой хоккеистов из каждой команды.
Со слов очевидцев, драка началась после того, как хоккеист из канадской национальной команды грубо толкнул россиянина, не владеющего шайбой в тот момент.
По итогам всех сыгранных матчей в группе, сборная России вышла в финал турнира и 9 августа встретится с петербургским СКА.
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