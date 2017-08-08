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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными 

7 августа 2017, 04:46
Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы

Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы

Самарская волейболистка Полина Матвеева стала призером чемпионата Европы. Соревнования в возрастной категории U-16 прошли в Болгарии.
 
Воспитанница самарской СДЮСШОР №17 Полина Матвеева дебютировала в составе сборной России, сообщили в региональном министерсве спорта.
 
В финальной игре соперницами россиянок стала 

2 августа 2017, 09:02
Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

В Италии завершился чемпионат мира по баскетболу среди девушек в возрасте до 19 лет. По итогам турнира триумфальную победу одержала сборная России, в которой выступала воспитанница самарского баскетбола Дарья Курильчук. В финале сборная России со счетом 86:82 обыграла команду США 
1 августа 2017, 07:06
Больше чем спорт: восемь самарцев стали призерами Сурдлимпийских игр

Больше чем спорт: восемь самарцев стали призерами Сурдлимпийских игр

Самарские спортсмены успешно выступили на Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне. Это состязания для людей с нарушениями слуха. По итогам соревнований представители 63-го региона завоевали восемь медалей: три золотых, три серебряных и две бронзовые.
 
Золото добыли Илья Гутенев (спринт на 

31 июля 2017, 03:43
В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

Спортсменки из Самарской области завоевали три золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике. Всего участвовали представители из 70 регионов страны.

Толкательница ядра Анна Авдеева победила с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева стала первой в беге на 100 метров с барьерами 

31 июля 2017, 07:14
На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
 
В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди 
15 июля 2017, 03:46
Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарский клуб ЦСК ВВС заявлен на чемпионат Высшей хоккейной лиги. Такое решение было принято на заседании организационного комитета второй по значимости лиги российского хоккея. Финансирование будет вестись на средства бюджета Самарской области и спонсоров в соотношении 50 на 50, причем 

7 июля 2017, 01:32
В Самаре откроют «Хоккейный клуб ЦСК ВВС» в статусе некоммерческой организации

В Самаре откроют «Хоккейный клуб ЦСК ВВС» в статусе некоммерческой организации

Правительство Самарской области решило создать некоммерческую организацию «Хоккейный клуб ЦСК ВВС». НКО будет заниматься предоставлением услуг в сфере физкультуры и спорта, связанных с развитием профессионального и любительского хоккея в регионе, в том числе детского, юношеского и молодежного, говорится в сообщении 

15 июня 2017, 07:00
Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Канадец Теюнис Весселс, безмятежно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и социальных сетей. Об этом рассказывают зарубежные информагентства.
Снимки сделала супруга Весселса - Сесилия. Как она отмечает, муж хорошо знал о торнадо, но абсолютно не переживал по этому 

5 июня 2017, 03:15
В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

В Канаде молодой человек сделал предложение своей возлюбленной во время полета на воздушном шаре. Через считанные минуты после этого шар врезался в деревья.
Этот инцидент сейчас обсуждают пользователи Сети, ознакомившиеся с кадрами происшествия. Шар двигался на внушительной скорости и столкнулся 

30 мая 2017, 03:40
Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника

Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника

Житель Канады Ричард Уэсли, увлекающийся традиционной охотой с луком, повстречался в провинции Онтарио с черным медведем - барибалом. Поначалу охотник старался не делать резких движений, но в итоге все-таки привлек внимание хищника. Медведь стал стремительно приближаться к потенциальной жертве, и 

26 мая 2017, 10:13
Китайские хирурги подрались во время операции

Китайские хирурги подрались во время операции

В Сеть попали кадры драки, которая произошла между двумя представителями хирургической бригады. Инцидент случился в Китае прямо в процессе операции над больным.
Все произошло на днях в стационаре провинции Хэнань, рассказывает Shanghaiist. На кадрах видно, как перепалка между двумя медиками, 

18 мая 2017, 03:21
Бобры в Канаде построили плотину, которую видно из космоса

Бобры в Канаде построили плотину, которую видно из космоса

Канадские специалисты, изучая фотографии земной поверхности, сделанные со спутника, нашли в лесном массиве большую пустошь на удалении не меньше 80 километров от ближайшего жилья.
Длина вырубки составила около 1 км, а ширина – целых 15 километров. Сначала ученые посчитали, что 

16 мая 2017, 05:04
Хоккейному клубу

Хоккейному клубу "Лада" нужно стать прозрачным

Ситуацию вокруг хоккейного клуба "Лада" обсудили на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с министром спорта Дмитрием Шляхтиным, генеральным директором команды Владимиром Вдовиным и членами областной федерации хоккея. Поводом стал неудачный результат главной хоккейной команды области "Лады" в чемпионате КХЛ, 

25 апреля 2017, 07:19
В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты

В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты

Вчера, 7 апреля, в Самаре в трамвае 13-го маршрута произошла необычная драка. В ней участвовали две женщины - пассажирка и кондуктор, передает портал 63.ru.

По словам очевидцев, инцидент случился в районе пересечении Ставропольской с Кирова. Вагон притормозил на остановке. В тот 

8 апреля 2017, 12:27
В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
 
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне 
22 декабря 2016, 10:06
Россия опустилась ниже Албании в рейтинге ФИФА

Россия опустилась ниже Албании в рейтинге ФИФА

Пока сборная России по футболу теряет очки в глазах составителей рейтинга ФИФА, команда Албании их набирает. Так, первая опустилась на девять позиций до 38-го места, а вторая, наоборот, поднялась на 5, опередив наших отечественных футболистов. На первом месте в списке 

14 июля 2016, 08:54
Гус Хиддинк отказался возглавить сборную России по футболу

Гус Хиддинк отказался возглавить сборную России по футболу

Ранее голландец заявлял о готовности помочь команде подготовиться к ЧМ-2018. Свой отказ РФС он аргументировал желанием занять должность главного тренера сборной Англии.
Новое назначение Хиддинк может получить уже в ближайшее время. Бывший наставник английской команды Рой Ходжсон ушёл в отставку 

4 июля 2016, 01:24
Станислав Черчесов может возглавить сборную России по футболу

Станислав Черчесов может возглавить сборную России по футболу

Хорошо известный любителям спорта Станислав Черчесов может возглавить сборную Российской Федерации по футболу. Сообщение об этом появилось ряде отечественных СМИ.
Так или иначе, РФС ищет специалиста, который сможет "подтянуть" уровень команды к старту ЧМ-2018. Леонид Слуцкий намерен покинуть пост. Черчесов 

21 июня 2016, 04:32
Сборная России сыграет в Самаре

Сборная России сыграет в Самаре

Сборная России проведет матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге и в Самаре! Третья игра может стать решающей, и пройдет она в столице губернии 25 июня 2018 года.
 
Кроме того, Самара примет еще три матча группового 
24 июля 2015, 02:18
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