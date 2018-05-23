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Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области
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23 мая 2018, 04:29
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Как изменится погода в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но …
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22 мая 2018, 04:07
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Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области
В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет …
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21 мая 2018, 11:47
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21 мая 2018, 11:08
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Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре
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17 мая 2018, 12:46
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Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области
В Самарской области в четверг, 3 мая, зарегистрированы экстремально-высокие температуры воздуха. Абсолютный максимум перекрыт в Серноводске и Кинель-Черкассах, где столбики термометров вплотную приблизились к отметке +30 градусов, побив температурные рекорды 1977 года. 41 год назад в Серноводске зарегистрировали +28,6 градусов …
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4 мая 2018, 12:00
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Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области
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3 мая 2018, 11:25