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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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Lexus выпустит новый молодежный кроссовер

Lexus выпустит новый молодежный кроссовер

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В феврале Hyundai Creta впервые стал бестселлером бренда в России

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По данному показателю паркетник опередил прежнего лидера - 

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Названы самые популярные в РФ европейские кроссоверы

Названы самые популярные в РФ европейские кроссоверы

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Названа цена на новый BMW 4-Series в России

Названа цена на новый BMW 4-Series в России

Российское представительство концерна BMW озвучило стоимость обновленных автомобилей 4 Series - Coupe, Gran Coupe и M4. Автоновинки четвертой серии предлагаются в бензиновых модификациях 420i, 420i xDrive, 430i (только в варианте Coupe), 430i xDrive, 440i xDrive. Мощность бензомоторов - от 184 

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Стала известна дата старта продаж обновленного KIA Rio в РФ

Стала известна дата старта продаж обновленного KIA Rio в РФ

Обновленная модель южнокорейского автомобиля KIA Rio выйдет на российский рынок в третьем квартале 2017 года. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей компании.
Выпуск этого транспортного средства будет осуществлять предприятие KIA Motors в Петербурге. По заключению экспертов, созданный 

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Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

В первую пятерку рейтинга бюджетных моделей вошли автомобили стоимостью не более 400 000 рублей. Не первой строке наиболее доступных транспортных средств оказался компактный китайских хэтчбек Lifan Smily. Его цена в базовом варианте – 369 900 рублей.
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В июне текущего года автомобили чешской компании Skoda получат пакет обновлений. Модели Rapid и Octavia станут мощнее и экономичнее.
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6 мая 2015, 05:48
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