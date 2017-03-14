В России в следующем году появится новая модель Suzuki Японский бренд Suzuki собирается добавить в 2018 году в свою линейку для РФ еще одну модель. Об этом информируют специализированные издания, однако что это будет за модель, эксперты пока не знают.

По словам специалистов российского представительства Suzuki, японская корпорация анализирует …