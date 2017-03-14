Презентованная в Женеве обновленная Skoda Rapid появится в РФ летом этого года. Выпуск автоновинки будет налажен на предприятии в Калуге.
В отечественных салонах Skoda заказы на эту модель станут принимать уже со следующего месяца. Представители российского отделения чешской марки проинформировали СМИ о предстоящем незначительном повышении отпускной цены на этот автомобиль.
По словам экспертов, интерьер Skoda Rapid заметно изменился. Салон и багажник будут более объемными. По статистике, в 2016 году объем продаж этой модели составил порядка 26 тыс. экземпляров.
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