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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

31 июля футболисты клуба «Крылья Советов» откроют сезон выступлений в чемпионате российской Премьер-лиги. Первым соперником волжан станет серебряный призер прошедшего чемпионата страны – московский ЦСКА.

Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена». В продажу были выпущены около 30 тысяч билетов, и 

30 июля 2018, 01:43
31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА

31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. 15 июля будет сыгран футбольный матч, в котором определится обладатель заветного кубка. Но это не значит, что футбольная жизнь в регионе прекратится. 31 июля на стадионе «Самара Арена» будет сыгран первый матч чемпионата 

9 июля 2018, 01:43
Английскому болельщику подарили торт в Самаре

Английскому болельщику подарили торт в Самаре

Болельщик сборной Англии поделился своими впечатлениями о России. Перед поездкой на чемпионат мира по футболу его пугали будущими проблемами. И каково же было его удивление, когда оказалось, что все наоборот.

Молодой человек объехал несколько городов. Побывал он, в том 
6 июля 2018, 11:37
В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые 
4 июля 2018, 11:16
«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане

«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане

В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане. Об этом пишет в Фейсбуке местный житель Юрий Николаев. Болельщики из «забугорья» отведали самарского «пивасика» на самом культовом месте города – «На дне».

«На "Дне" какие-то французы (судя 
5 июня 2018, 11:05
Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени

Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени

В Самаре бассейны ЦСКА закроют на ремонт. Открытый бассейн прекратит работу с 1 июня. Еще через месяц, с 1 июля, перестанут пускать в закрытый бассейн, а также тренажерный зал, передает 63.ru. По словам представителей администрации спортобъекта, будут проведены профилактические 
25 мая 2018, 02:13
Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью

Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью

В Москве завершился чемпионат России по современному пятиборью в эстафетах. Самарский дуэт, в который входят Ольга Карманчикова (Самарский филиал ЦСКА) и Анастасия Васильева завоевали золотые награды с результатом – 1345 очков. Отметим, что перед последним этапом Ольга Карманчикова с напарницей 

22 сентября 2017, 05:21
Самарские футбольные фанаты попали в ленты федеральных новостей после поездки на матч в Оренбург

Самарские футбольные фанаты попали в ленты федеральных новостей после поездки на матч в Оренбург

Как сообщает местный следственный комитет, троих молодых людей подозревают в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии.
По официальной информации, по окончании матча болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» стали нарушать общественный порядок, в связи с чем сотрудники регионального УМВД и 

4 сентября 2017, 12:36
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