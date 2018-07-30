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Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)
31 июля футболисты клуба «Крылья Советов» откроют сезон выступлений в чемпионате российской Премьер-лиги. Первым соперником волжан станет серебряный призер прошедшего чемпионата страны – московский ЦСКА.
Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена». В продажу были выпущены около 30 тысяч билетов, и …
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30 июля 2018, 01:43
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31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА
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9 июля 2018, 01:43
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Английскому болельщику подарили торт в Самаре
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6 июля 2018, 11:37
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В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
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4 июля 2018, 11:16
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«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане
В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане. Об этом пишет в Фейсбуке местный житель Юрий Николаев. Болельщики из «забугорья» отведали самарского «пивасика» на самом культовом месте города – «На дне».
«На "Дне" какие-то французы (судя …
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5 июня 2018, 11:05
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Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени
В Самаре бассейны ЦСКА закроют на ремонт. Открытый бассейн прекратит работу с 1 июня. Еще через месяц, с 1 июля, перестанут пускать в закрытый бассейн, а также тренажерный зал, передает 63.ru. По словам представителей администрации спортобъекта, будут проведены профилактические …
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25 мая 2018, 02:13
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Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью
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22 сентября 2017, 05:21
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Самарские футбольные фанаты попали в ленты федеральных новостей после поездки на матч в Оренбург
Как сообщает местный следственный комитет, троих молодых людей подозревают в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии.
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4 сентября 2017, 12:36