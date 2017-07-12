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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Защита от приставов: Депутаты предложили создать социальный банковский счет

Защита от приставов: Депутаты предложили создать социальный банковский счет

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий возможность открыть в банке особый социальный счет, на который невозможно наложить взыскание. Как поясняется, он будет предназначаться для средств, которые нельзя изъять.
Речь идет о деньгах, выплачиваемых на возмещение вреда здоровью или в связи со 

11 июля 2017, 05:23
В два раза: В Госдуме предложили сократить курортный сбор в первый год эксперимента

В два раза: В Госдуме предложили сократить курортный сбор в первый год эксперимента

В Госдуме предложили в первый год планируемого эксперимента определить максимальную величину курортного сбора в 50 руб. в день. Это в два раза меньше изначально подразумевавшейся суммы в 100 руб.
В слушаниях участвовали представители гостиничного бизнеса, законодательных и исполнительных органов власти 

10 июля 2017, 02:07
Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Минздрав озвучил инициативу ограничить скрытую рекламу спиртных напитков в телепередачах и фильмах. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения страны.
Как отмечают в министерстве, данная программа включает «одну из задач, целью которой в 

10 июля 2017, 10:03
Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы

Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы

В России организациям торговли и сферы услуг могут запретить интересоваться у клиентов их персональными данными без особой надобности. Как сообщают «Известия», данная инициатива родилась в Роспотребнадзоре.
В настоящее время идет работа над соответствующими законодательными поправками. Как отмечается, сейчас у россиян 

10 июля 2017, 09:08
Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Об этом сегодня рассказывают российские СМИ.
По замыслу авторов новшества, этот законопроект даст возможность алиментщикам сразу осознать принцип неотвратимости административного наказания. 

7 июля 2017, 05:34
Областные чиновники штурмуют общежитие Самарского университета

Областные чиновники штурмуют общежитие Самарского университета

Правительство Самарской области проиграло очередное судебное разбирательство с национальным исследовательским университетом имени Королева. Как уже рассказывала «ТЕРРА», арбитражный суд региона рассматривает несколько исков, в которых губернские власти требуют признать право собственности на часть имущества вуза. Аргументируется это тем, что строительство 

5 июля 2017, 04:26
Утвердили текст присяги при вступлении в российское гражданство

Утвердили текст присяги при вступлении в российское гражданство

Комитет Госдумы по госстроительству утвердил текст присяги при вступлении в российское гражданство. В общей сложности обсуждалось 93 варианта. Далее отобрали три. На их основе появился единый текст.
Согласно поправкам ко второму чтению, присяга приносится лично, в торжественной обстановке перед российским 

4 июля 2017, 03:39
Самарские чиновники обложили данью детский сад

Самарские чиновники обложили данью детский сад

В Самаре из городского департамента образования уволили двоих сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела. Оба работали консультантами в отделе дошкольного образования. Их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, прошлой осенью чиновники потребовали от заведующей одного 

30 июня 2017, 11:58
Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители

Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители

Глава Самары Олег Фурсов рекомендовал городским чиновникам купить пособия для самообучения английскому языку.
«Обязательно приобретите самоучители. Впереди мировое первенство. Предстоят встречи с иностранными делегациями. Знание элементарных основ английского языка будет необходимо», - цитирует градоначальника «Самарская газета».

Всем сотрудникам 
27 июня 2017, 12:48
Самарских чиновников выселят из бывшей коммуналки на улице Фрунзе

Самарских чиновников выселят из бывшей коммуналки на улице Фрунзе

Уже в декабре в Самаре распахнет свои двери Дом-музей легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова. Расположится он по адресу: улица Фрунзе,120. Именно там провел первые годы своей жизни будущий создатель многих киношедевров. В самом скором времени там должна стартовать реконструкция помещений. 
27 июня 2017, 09:42
Самарское УФАС накажет фирмы, которые выдавали себя за ломбарды

Самарское УФАС накажет фирмы, которые выдавали себя за ломбарды

Поводом для проверки послужила реклама услуг ООО "Империалъ" и ООО "Империал". Как сообщают антимонопольщики, на баннерах предпринимателей была размещена такая информация: "Империалъ - часовой  ломбард... Золото, швейцарские часы, бренды, антиквариат, телефоны, техника, залог, скупка реализация".
Однако, согласно данным ЕГРЮЛ, ни 

7 июня 2017, 05:30
Реконструкторы Московского шоссе нарушили требования закона

Реконструкторы Московского шоссе нарушили требования закона

Прокуратурой Кировского района Самары возбуждены дела в отношении подрядчика реконструкции Московского шоссе. Речь идет о самарском обществе с ограниченной ответственностью ЖСК-286, руководителем которого является Сергей Рябов.
Надзор за исполнением законодательства при подготовке к проведению в Самаре матчей чемпионата мира по 

16 февраля 2017, 09:24
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