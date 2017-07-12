Для чиновников за незаконное использование земельных участков особо охраняемых природных территорий будут введены особые санкции. Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу.
В частности, речь идет об административной ответственности. Преступившим закон чиновникам грозит штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или отстранение от должности сроком от 6 месяцев до года.
Основная задача предполагаемых новшеств - обеспечение сохранности природных комплексов и культурно-исторических объектов, расположенных на охраняемых территориях.
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