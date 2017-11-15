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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Названа дата старта новых правил провоза ручной клади в самолетах

Названа дата старта новых правил провоза ручной клади в самолетах

Новые правила провоза ручной клади в лайнерах отечественных авиаперевозчиков вступят в силу 5 ноября. Об этом говорится в приказе Минтранса, появившемся на сайте правовой информации.
В соответствии с новшествами норма бесплатного провоза ручной клади, определенная авиакомпанией, не может быть больше 

26 октября 2017, 02:11
Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила перечень документов у авиаперевозчиков для проверки ценообразования в рамках масштабной системы бронирования (GDS) и управления доходами. Об этом рассказал «Коммерсант». Список составлен на четырех листах и включает в себя 21 документ.
В «Аэрофлоте» и S7 

17 октября 2017, 11:08
В Госдуме предложили ввести санкции для авиакомпаний за овербукинг

В Госдуме предложили ввести санкции для авиакомпаний за овербукинг

В Государственной думе хотят обязать авиакомпании компенсировать гражданам, которым не хватило места в лайнере, десятикратную стоимость приобретенного ими билета. Уже разработан соответствующий проект поправок в Воздушный кодекс.
По словам авторов инициативы, многие отечественные авиакомпании реализуют на свои линии больше билетов, 

18 сентября 2017, 03:28
Цены хотят приземлить: Госдума нашла способ снизить стоимость авиабилетов

Цены хотят приземлить: Госдума нашла способ снизить стоимость авиабилетов

Госдума приняла законопроект об исключении из стоимости авиабилетов тарифа на провоз багажа, если пассажир этой услугой не пользуется. Изменения должны появиться в Воздушном кодексе России.
Депутаты убеждены, что данная мера даст возможность уменьшить стоимость авиаперевозок, в том числе за счет 

20 июля 2017, 09:42
СМИ сообщили о планах создать в России новый лоукостер

СМИ сообщили о планах создать в России новый лоукостер

Российские инвесторы в настоящее время изучают возможность появления в стране новой низкобюджетной авиакомпании с иностранным участием. Об этом информируют отечественные агентства.
Сейчас идут переговоры с несколькими иностранными лоукостерами — Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с Российским фондом 

1 июня 2017, 09:11
Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию

Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», сегодня, 10 марта, начинает реализацию авиабилетов из российской столицы в турецкую Аланью. Об этом сообщили отечественные информагентства.
По данным пресс-службы компании, первый рейс по этому маршруту запланирован на 21 апреля. Полеты будут осуществляться регулярно, 

10 марта 2017, 12:19
«Победа» может открыть регулярные рейсы в турецкую Аланью

«Победа» может открыть регулярные рейсы в турецкую Аланью

Первый отечественный лоукостер "Победа" может запустить рейсы в Турцию. Основным направлением на данный момент называется курортный город Аланья.
Как сообщают отечественные информагентства, существует большая вероятность того, что "Победа" будет отправлять воздушные суда в Турцию уже в 2017 году. По суждению 

7 июля 2016, 01:01
В РФ в 2016 году может быть создан второй лоукостер

В РФ в 2016 году может быть создан второй лоукостер

В Федеральной антимонопольной службе предрекают, что до конца 2016-го в России начнет работу второй по счету лоукостер. Об этом представителям СМИ поведал замглавы службы Анатолий Голомолзин. По его информации, в соответствующей дорожной карте подразумевается создание второго бюджетного авиаперевозчика. Сложившееся на 
21 марта 2016, 03:50
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