Пассажиры, пользующиеся услугами авиакомпании «Победа», смогут взять с собой на борт воздушного судна ручную кладь весом более 5 кг (такие ограничения существовали ранее). Теперь количество ручной клади не будет иметь какие-либо ограничения. Главное, не стоит брать в салон самолета вещи, размер которых превышает габариты 36 см х 30 см х 27 см, рассказал об этом СМИ гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Также Калмыков отметил, что эти цифры не относятся к таким предметам, как костыли, детские люльки, а также складные кресла-коляски. Их можно перевозить и вовсе без дополнительной оплаты.
Еще одно нововведение "Победы" — отмена бесплатного багажа. Теперь за перевозку 10 кг багажа нужно будет заплатить от 499 рублей.
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