Первый отечественный лоукостер "Победа" может запустить рейсы в Турцию. Основным направлением на данный момент называется курортный город Аланья.

Как сообщают отечественные информагентства, существует большая вероятность того, что "Победа" будет отправлять воздушные суда в Турцию уже в 2017 году. По суждению …