12
29
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Эксперты топливного рынка Самары прогнозируют рост цен на бензин

Эксперты топливного рынка Самары прогнозируют рост цен на бензин

Увеличение топливных акцизов на 50 копеек за литр, которое произойдет с 1 января следующего года, не окажет влияния на его стоимость в рознице. Во всяком случае в этом уверено руководство Федеральной антимонопольной службы. По мнению чиновников, это повышение уже заложено 

21 декабря 2017, 09:05
В Минсельхозе заявили о рекордно низком росте цен накануне Нового года

В Минсельхозе заявили о рекордно низком росте цен накануне Нового года

В преддверии новогодних праздников увеличение стоимости продуктов питания в Российской Федерации оказалось на уровне 1%. Об этом рассказал глава Минсельхоза России Александр Ткачев. И это в условиях растущего спроса.
По словам руководителя ведомства, этот случай является беспрецедентным для последних лет. 

20 декабря 2017, 11:07
Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
По словам главы 

15 декабря 2017, 10:06
В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

Самарская область попала в Топ-20 регионов с самой низкой средневзвешенной ценой на новые легковые автомобили. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат». По итогам 10 месяцев, машина в 63-м регионе в среднем приобреталась за 1 миллион 44 тысячи рублей. За 
13 декабря 2017, 03:02
В России предложили организовать пункты сбора просроченных лекарств

В России предложили организовать пункты сбора просроченных лекарств

Идею создать особые точки сбора просроченных лекарств озвучил сенатор Сергей Калашников. Речь об этом ведется в послании руководству Минздрава с пожеланием определиться, куда именно следует нести подобные медикаменты.
По словам члена Совфеда, данный вопрос актуален как для различных врачебных структур, 

20 ноября 2017, 11:20
Антимонопольщики заявили о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета

Антимонопольщики заявили о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета

В РФ с января жизненно необходимые медицинские препараты могут подняться в цене по причине неэффективной работы информационного реестра лекарств и новой схемы госзакупок медикаментов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФАС.
Как отмечают в Федеральной антимонопольной службе, с нового 

1 ноября 2017, 02:24
Самарская область получит из федерального центра 660 млн рублей на лекарства

Самарская область получит из федерального центра 660 млн рублей на лекарства

Самарская область получит из федерального центра 660 миллионов рублей на лекарства. Речь о субвенциях на обеспечение отдельных категорий граждан медицинскими препаратами, изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, говорится в соответствующем распоряжении за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ опубликован 

19 октября 2017, 12:21
Аптечные киоски не смогут отпускать лекарства по рецепту

Аптечные киоски не смогут отпускать лекарства по рецепту

Минздрав России запретил всем аптечным киоскам торговать рецептурными препаратами. Речь идет о точках продаж, которые, как правило, размещаются в больницах и поликлиниках. Такие пункты не имеют отдельного входа, а лекарства отпускаются через окно. По данным министерства, в них не всегда 

17 октября 2017, 07:31
Медицинская сеть: В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернете

Медицинская сеть: В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернете

Проект закона о дистанционной розничной продаже медикаментов через Сеть внесен в Госдуму. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина, информирует правительственный портал.
Как следует из законопроекта, параллельно подразумевается введение запрета на розничную продажу в Сети средств, отпускаемых по рецепту. Еще авторы инициативы 

13 октября 2017, 12:08
Стали известны подробности разбойного нападения на аптеку в Самаре

Стали известны подробности разбойного нападения на аптеку в Самаре

Очередное вооруженное ограбление в Самаре. На этот раз целью злоумышленников стала выручка аптеки на Стара-Загоре, принадлежащей к крупной самарской сети "Вита".
Ограбление произошло за 10 минут до закрытия. Очевидцы рассказывают, накануне вечером в помещение ворвались двое вооруженных мужчин в медицинских 

9 октября 2017, 07:50
Здоровье или спирт: как отразится на ценах новая инициатива Минфина

Здоровье или спирт: как отразится на ценах новая инициатива Минфина

Целый перечень пищевой, фармацевтической и парфюмерной продукции, а также бытовая химия и средства личной гигиены в скором времени могут заметно подорожать. Минфин России предложил ужесточить правила производства и продажи любых спиртосодержащих товаров. Фабрики и магазины должны внедрить у себя единую 

19 июля 2017, 03:14
Корвалол приравняют к водке

Корвалол приравняют к водке

Целый перечень пищевой, фармацевтической и парфюмерной продукции, а также бытовая химия и средства личной гигиены в скором времени могут заметно подорожать. Минфин России предложил ужесточить правила производства и продажи любых спиртосодержащих товаров. Фабрики и магазины должны внедрить у себя единую 

18 июля 2017, 05:26
Контроль за ценами на жизненно важные лекарства может быть снят

Контроль за ценами на жизненно важные лекарства может быть снят

Контроль за ценами на лекарства из перечня жизненно важных, который сейчас осуществляет государство, может быть снят. В результате таких действий стоимость медикаментов в аптеках грозит увеличиться в разы.
Министерство промышленности и торговли России направило в правительство страны предложение прекратить регулирование 
2 марта 2016, 05:16
В Самаре пресекли продажу незарегистрированных медпрепаратов

В Самаре пресекли продажу незарегистрированных медпрепаратов

В Самаре расследуют уголовное дело о незаконном обороте незарегистрированных медицинских изделий.
«По данным следствия, в 2015 году в офисе «Компания Профилайн» и в выставочном центре «Экспо-Волга» были реализованы незарегистрированные медицинские изделия DermalFillerPlatinumGold, DermalFillerPlatinumSilver, DermalFillerPlatinumBronze в количестве 25 штук на общую 
8 декабря 2015, 01:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх