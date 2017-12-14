По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, введение в Российской Федерации маркировки медикаментов стоимостью выше ста рублей собираются осуществить в 2018 году. При этом отмечается, что самый дешевый разряд, где стоимость ниже 50 рублей за упаковку, подпадет под такую схему в первой половине 2019-года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как говорит руководитель министерства, новая система станет внедряться постепенно. Первым делом маркировка коснется наиболее дорогих лекарств, а далее наступит очередь более дешевых.
Специалисты поясняют: все препараты в аптеках будут иметь особую метку, дающую возможность установить, легально ли реализуется средство, и в какой именно точке его продают. В планах введение функции, позволяющей определить, не завышена ли стоимость медикамента.
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