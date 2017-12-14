Аптечные киоски не смогут отпускать лекарства по рецепту Минздрав России запретил всем аптечным киоскам торговать рецептурными препаратами. Речь идет о точках продаж, которые, как правило, размещаются в больницах и поликлиниках. Такие пункты не имеют отдельного входа, а лекарства отпускаются через окно. По данным министерства, в них не всегда …