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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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В блогах: «В условиях санкционного давления»

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Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

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27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев.

 

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6 февраля 2018, 07:27
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