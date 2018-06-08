Главной темой расширенного заседания Бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством президента Союза машиностроителей России, генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова
стала работа предприятий машиностроительного комплекса в условиях санкционного давления. Заседание бюро состоялось в офисе госкорпорации «Ростех» 6 июня 2018 года.
Открывая заседание, Сергей Викторович Чемезов вручил членские билеты и поздравил со вступлением в члены бюро Союза и лиги индустриального директора авиационного кластера ГК «Ростех» Анатолия Сердюкова
, депутата ГД ФС РФ Виктора Зобнева
, депутата ГД ФС РФ Александра Козловского
, генерального директора АО «НПК «Техмаш» Владимира Лепина
и генерального директора АО «Технодинамика» Игоря Насенкова.
После этого состоялось награждение наиболее активных участников проектов Союза машиностроителей России - члена бюро Союза, руководителя Самарского регионального отделения, заместителя председателя правления УК «Роснано» Владимира Аветисяна
, директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова
, главного редактора журнала «Радиоэлектронные технологии» Олега Кустова
, доцента кафедры «Технология машиностроения» МГТУ им. Н.Э. Баумана Олега Спиридонова
. В церемонии награждения совместно с Сергеем Чемезовым приняли
участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров
и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба.
В первой части заседания члены бюро обсудили текущие задачи, стоящие перед Союзом и лигой, в том числе по активизации действующих и вновь создаваемых комитетов и комиссий.
Первый вице-президент Союза машиностроителей России, президент ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев
рассказал об основных итогах работы двух организаций: завершении очередного цикла многопрофильной
инженерной олимпиады «Звезда»; проведении всероссийской акции «Неделя без турникетов»; о мерах, предпринимаемых по развитию региональной составляющей Союза машиностроителей России и совершенствованию системы профессиональных квалификаций в отраслях машиностроения.
Им был отмечен рост активности экспертной работы в рамках комитетов, комиссий и экспертных советов, как при Союзе и лиге, так и в Государственной думе. «В этом году проведено 48 заседаний по наиболее актуальным для отечественной промышленности темам», - сообщил он.
На заседании было принято решение о создании трех новых комитетов при Союзе и лиге: по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям; по металлургии и тяжелому машиностроению; по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности.
О планах работы вновь создаваемых комитетов доложили их председатели - Владимир Уйба,
генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов
и руководитель ФГУП «ЦНИИчермет имени Бардина» Виктор Семенов
.
Информируя о создании Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности, Владимир Уйба подчеркнул, что задачей государственного масштаба в условиях непростой демографической ситуации становится сохранение трудоспособности коллектива промышленного комплекса. Он выразил уверенность, что комитет станет площадкой для обсуждения предложений по совершенствованию системы производственной медицины.
Говоря о необходимости создания Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям, Андрей Никипелов
подчеркнул, что его усилия будут направлены на развитие процесса импортозамещения промышленной продукции, модернизацию объектов энергетики и внедрение в производство самых современных технологий - цифровых. Среди задач комитета – исполнение майского Указа Президента России в части, касающейся промышленных предприятий.
После выступления Андрея Никипелова Сергей Чемезов предложил включить в состав нового комитета представителей оборонных предприятий, которые также занимаются выпуском оборудования для нефтегазовой промышленности.
Виктор Семенов
отметил, что создание Комитета по металлургии и тяжелому машиностроению поможет консолидировать отрасль, поскольку в настоящее время она не имеет активной ассоциации по защите своих интересов. Целями комитета являются выработка мер по поддержке отрасли, в которой она сегодня нуждается, а также участие в формировании стратегии государства по развитию тяжелого машиностроения и металлургии.
О проведении ряда мероприятий, позволивших улучшить и активизировать работу Псковского регионального отделения, в том числе организации выездного заседания экспертного совета при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности, который возглавляет Владимир Гутенев
, доложил куратор подразделения Союза в Псковской области Александр Козловский.
Рассмотрев вопросы текущей уставной деятельности Союза и лиги, члены бюро перешли к обсуждению главной темы повестки заседания.
В своем выступлении Сергей Чемезов
подробно остановился на вызовах, с которыми сталкиваются предприятия машиностроительного и оборонного комплексов в условиях санкционного давления, озвучил схемы опережающего реагирования на них со стороны государства и призвал членов бюро обсудить механизмы противостояния санкциям и защиты российских производителей для выработки совместных решений и предложений с целью их последующей реализации.
Председатель Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев
разъяснил участникам заседания суть принятого антисанкционного закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств».
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации, член бюро Союза и лиги Юрий Борисов
проинформировал участников заседания о том, в каких условиях сегодня выполняется гособоронзаказ, о мерах, предпринимаемых государством в связи с рисками, вызванными санкциями, о ситуации с импортозамещением, освоением новых технологий и диверсификацией оборонного производства. «ОПК как авангард российской промышленности, с учетом майских поручений и целей, которые поставил перед нами президент России, должен обеспечить ежегодный рост, по крайней мере на уровне 10, а лучше 15%. Я думаю, это можно сделать, если включить все резервы», - подчеркнул вице-премьер.
В обсуждении темы также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров
, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов
, президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», президент ПАО «Научно-производственная Корпорация «ИРКУТ» Юрий Слюсарь
, советник президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям Борис Алешин, п
редседатель правления АО АКБ «Новикомбанк» Елена Георгиева.