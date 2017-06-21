Сегодня футбольные сборные РФ и Португалии проведут матч на Кубке конфедераций. Начало игры – 18-00 по московскому времени. Команда Станислава Черчесова одержала победу в дебютной встрече над игроками Новой Зеландии со счетом 2:0. Португальцы в игре с Мексикой довольствовались ничьей - 2:2.
Напомним, что в предыдущий раз российская и португальская команды встречались в товарищеском матче осенью 2015 года. То противостояние завершилось победой наших футболистов со счетом 1:0.
Аналитики букмекерских контор называют команду Криштиану Роналду фаворитом предстоящей битвы. Ставки на победу гостей принимаются в среднем с коэффициентом 1,7, против 4,5 - на успех россиян. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,6, сообщают эксперты отечественных спортивных изданий.
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