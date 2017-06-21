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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса

Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса

Британские ученые рассказали о простом способе, дающем возможность улучшить качество секса. Как утверждается, партнеры могут получить больше удовольствия от полового контакта, если станут систематически заниматься физическими упражнениями. О результатах недавнего исследования рассказывается на страницах Daily Mail.
Эксперты на протяжении девяти 

19 июня 2017, 12:11
Обладатель Кубка УЕФА стал форвардом самарских «Крыльев Советов»

Обладатель Кубка УЕФА стал форвардом самарских «Крыльев Советов»

В футбольном клубе «Крылья Советов» представили нового игрока. В основной состав самарской команды перешел обладатель Кубка УЕФА, форвард Сергей Самодин. Он перешел в «Крылья» из красноярского «Енисея» вслед за главным тренером Андреем Тихоновым. В июне он вернулся из Сибири на 
19 июня 2017, 12:09
В Самаре приготовят 15-метровый футбольный пирог

В Самаре приготовят 15-метровый футбольный пирог

В честь открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Самаре приготовят 15-метровый пирог, который будет украшен по футбольной тематике. Праздник по этому поводу состоится на второй очереди набережной. Там будет установлен большой экран, по которому будут транслировать церемонию открытия и покажут 

15 июня 2017, 08:00
В Самаре откроют «Хоккейный клуб ЦСК ВВС» в статусе некоммерческой организации

В Самаре откроют «Хоккейный клуб ЦСК ВВС» в статусе некоммерческой организации

Правительство Самарской области решило создать некоммерческую организацию «Хоккейный клуб ЦСК ВВС». НКО будет заниматься предоставлением услуг в сфере физкультуры и спорта, связанных с развитием профессионального и любительского хоккея в регионе, в том числе детского, юношеского и молодежного, говорится в сообщении 

15 июня 2017, 07:00
В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка

В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка "Крылья будущего"

В Самаре открылась выставка, посвященная грядущему мундиалю, под названием "Крылья будущего". Она развернулась на площадке "Самары Космической". Это самый посещаемый музей города. В прошлом году здесь побывали 84 тысячи человек. Теперь по соседству с залами, где представлены космические экспонаты, расположились 

15 июня 2017, 05:09
«Крылья Советов» откроют чемпионат первой лиги в Самаре 8 июля

«Крылья Советов» откроют чемпионат первой лиги в Самаре 8 июля

Общее собрание клубов ФНЛ утвердило состав участников и проект календаря на сезон 2017-2018 годов. Чемпионат, в котором будут соревноваться 20 команд, начнется 8 июля и завершится 12 мая следующего года. В первом туре самарские «Крылья Советов» на домашней арене примут 

14 июня 2017, 11:52
В Самарской области избран новый президент региональной федерации дзюдо

В Самарской области избран новый президент региональной федерации дзюдо

В Самаре прошли выборы президента областной федерации дзюдо. Преемником Ивана Мотынги, ушедшего на повышение в федерацию Приволжского федерального округа, стал Рустам Хасаев, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Ранее Рустам Хасаев возглавлял федерацию дзюдо Самары. Напомним, ранее, с 2013 года областную федерацию возглавлял 

31 мая 2017, 09:48
Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки в это воскресенье, несмотря на проливной дождь собрал в столице 63-го региона тысячи самарцев. Одной из главных площадок стала сцена радио DFM, где диджеи дали свой мастер-класс.
Несмотря на проливной дождь и свинцовые тучи, 

22 мая 2017, 01:00
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