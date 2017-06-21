В Самаре приготовят 15-метровый футбольный пирог В честь открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Самаре приготовят 15-метровый пирог, который будет украшен по футбольной тематике. Праздник по этому поводу состоится на второй очереди набережной. Там будет установлен большой экран, по которому будут транслировать церемонию открытия и покажут …