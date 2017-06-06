Цена нефти может упасть до 45 долларов за баррель На европейских площадках в первый день лета нефть торгуется в районе $52 за баррель. Однако аналитики считают, что у черного золота теперь нет выбора, кроме как падать в цене до $45 за бочку. Усилия стран ОПЕК ограничить добычу углеводородов и …