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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Производство новой Mazda СХ-5 начнется в РФ в середине 2017 года

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Новая Mazda CX-5 получит 7-местную версию

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Премьера нового поколения кроссовера Mazda CX-5 состоялась осенью прошлого года. Автоновинка оказалась более габаритной по 

24 января 2017, 10:13
Новое поколение Mazda CX-5 превзойдёт прежнюю версию

Новое поколение Mazda CX-5 превзойдёт прежнюю версию

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На 

13 декабря 2016, 08:07
Mazda начала серийное производство нового кроссовера CX-5

Mazda начала серийное производство нового кроссовера CX-5

Концерн Mazda приступил к сборке нового кроссовера CX-5. Автолюбителям предложат на выбор две модели паркетника с 2,5-литровым бензомотором и с турбированным двигателем на 2,2 литра. Оба агрегата будут взаимодействовать и с механической трансмиссией, и с «автоматикой».
Mazda CX-5 получит 

29 ноября 2016, 01:23
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