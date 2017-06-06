Японский концерн Mazda назвал рублевые цены на кроссовер нового поколения CX-5. Продажи автоновинки в России начнутся через несколько недель, информирует «Автостат».
Модель будет доступна с 2 версиями силового агрегата: 2,0 и 2,5-литра. Максимальная мощность - 150 и 192 л.с. соответственно.
Автолюбителям за комплектацию Drive нужно будет выложить 1,4 млн рублей. В версии Active стоимость стартует с отметки 1,6 млн рублей. Наиболее дорогая комплектация встанет в 2 млн рублей.
Можно будет заказать дополнительные опции, в частности подогрев руля, зоны стоянки щеток и привод задней двери. За все это нужно будет доплатить 45 000 рублей, а пакет с интеллектуальными системами облегчит ваш карман на 128 000 рублей.
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