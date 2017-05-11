Японский концерн Mazda будет расширять модельный ряд транспортных средств, выпускаемых во Владивостоке. Об этом рассказал Йорг Шрайбер, глава Mazda Motor Rus.
По его словам, в самое ближайшее время дальневосточная площадка компании приступит к производству двигателей. А несколько позже увеличится и модельный ряд.
В настоящее время на предприятии выпускают кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. В перспективе сборка Mazda CX-5 новой генерации. Этот автомобиль поступит в продажу летом текущего года. А осенью может дойти очередь и до вседорожника Mazda CX-9.
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