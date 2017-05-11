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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Peugeot озвучила российские цены на новый кроссовер 3008

Peugeot озвучила российские цены на новый кроссовер 3008

Концерн Peugeot озвучил рублевую стоимость кроссовера 3008 на рынке России. Цена автомобиля будет варьироваться от 1,6 млн до 1,9 млн руб.
Напомним, что модель Peugeot 3008 представили осенью 2016 года на Парижском автосалоне. На европейском рынке модель предлагается с 1,2-литровым 

11 мая 2017, 08:45
В России стартовало производство нового кроссовера

В России стартовало производство нового кроссовера

Черкесское предприятие Derways приступило к выпуску обновленного кроссовера Brilliance V5. Цена автоновинки будет озвучена ближе к старту продаж, который намечен на лето 2017 года, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Модель получит турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 143 л.с. Новинку отличает измененный 

5 мая 2017, 05:45
Mercedes-Benz выпустила серию авто в честь «Звездных войн»

Mercedes-Benz выпустила серию авто в честь «Звездных войн»

Германская компания Mercedes-Benz представила ограниченную серию автомобилей CLA 180 в честь 40-летнего юбилея легендарной франшизы «Звездные войны». Как сообщает Luxurylaunches, новинки будут представлены только в Японии.
В создаваемую линейку войдут только 120 автомобилей, которые можно будет купить в двух цветовых 

4 мая 2017, 05:16
Объявлены сроки старта продаж Hyundai Sonata в России

Объявлены сроки старта продаж Hyundai Sonata в России

Представители российского подразделения компании Hyundai назвали сроки старта продаж двух автоновинок Hyundai I30 и Sonata. Летом отечественные дилеры получат компактные i30, а седан Sonata прибудет в РФ в сентябре.
Некоторое время назад корпорация из Южной Кореи вывела с российского авторынка 

4 мая 2017, 09:21
Audi вновь начнут выпускать в России

Audi вновь начнут выпускать в России

Германская автомобильная корпорация Volkswagen собирается возобновить производство автомобилей Audi в России. Как утверждает руководство компании, VW намеревается заключить с властями специнвестконтракт, по примеру концерна Daimler, а также анализирует разные схемы возобновления выпуска Audi .
По словам экспертов, модели, которые производятся 

27 апреля 2017, 02:53
Volvo может начать сборку автомобилей в России

Volvo может начать сборку автомобилей в России

Корпорация Volvo может начать сборку машин и выпуск автокомпонентов в России.  Об этом рассказывают специализированные издания со ссылкой на гендиректора Volvo Cars Russia Майкла Мальмстена.
По словам топ-менеджера, в компании полагают, что авторынок РФ в перспективе вырастет. Впрочем, на данный 

31 марта 2017, 05:21
В Санкт-Петербурге началось тестовое производство нового поколения Kia Rio

В Санкт-Петербурге началось тестовое производство нового поколения Kia Rio

На заводе Hyundai в Петербурге стартовала тестовая сборка нового седана Kia Rio. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на руководство концерна.
По словам представителей предприятия, тестовый выпуск нового седана осуществляется в рамках подготовки к серийному производству Kia Rio. В 

15 марта 2017, 10:00
УАЗ работает над созданием праворульного автомобиля

УАЗ работает над созданием праворульного автомобиля

Ульяновский автомобильный завод в настоящее время занимается проектированием праворульной модели. В перспективе планируется продажа автоновинки в государства с левосторонним движением.
Информацию об этом распространили региональные агентства со ссылкой на пресс-службу губернатора. По словам директора предприятия Вадима Швецова, ульяновские специалисты намерены 

17 февраля 2017, 11:59
Компания Mazda вернется к выпуску «заряженных» MPS

Компания Mazda вернется к выпуску «заряженных» MPS

Концерн Mazda вернулся к выпуску спорткаров MPS. На некоторое время компания прекращала эти разработки, но теперь решила возобновить производство представителей спортивного диапазона Mazdaspeed3. При этом ни Mazda 6, ни Mazda 3 не получат тех высокотехнологических решений, которые им достались бы 

7 декабря 2016, 12:26
Mazda отказалась от выпуска купе RX-9 с ротором

Mazda отказалась от выпуска купе RX-9 с ротором

Японский концерн Mazda Motor Corporation решил отказаться от выпуска купе RX-9 с роторным двигателем SKYACTIV-R, который мог стать преемником модели RX-8. В автомобильном мире долго ходили слухи о разработке серийной версии модели. Концептуальная модель RX-Vision Concept с ротором была представлена еще в 2015 году. Однако 

6 декабря 2016, 05:30
В РФ появилась доступная базовая версия седана Mazda 3

В РФ появилась доступная базовая версия седана Mazda 3

Российское представительство компании Mazda сообщило о появлении доступной базовой версии Mazda 3. Обновленный японский седан с 1,6 л двигателем мощностью 104 л.с. и 4-х скоростным автоматом будет предложен россиянам по стоимости 1 169 000 рублей.
В минимальную комплектацию Mazda 3 включены электрические 

23 октября 2016, 09:18
Mazda озвучила цену на новый MX-5 RF

Mazda озвучила цену на новый MX-5 RF

Японская компания Mazda озвучила цену на новый автомобиль MX-5 RF 2017 модельного года. Версия с механической 6-скоростной коробкой передач будет доступна за $33,8 тыс., а машина с 6-ступенчатым «автоматом» предлагается за $34,9 тыс. По словам экспертов, модель Mazda MX-5 RF выйдет ограниченным тиражом.

Автоновинку произведут 

27 сентября 2016, 03:40
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