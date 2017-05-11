Концерн Mazda вернулся к выпуску спорткаров MPS. На некоторое время компания прекращала эти разработки, но теперь решила возобновить производство представителей спортивного диапазона Mazdaspeed3. При этом ни Mazda 6, ни Mazda 3 не получат тех высокотехнологических решений, которые им достались бы …