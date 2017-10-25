Как уберечься от вирусов? Эпидемиологический порог уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самаре и области пока не превышен, говорят медики. Хотя отмечается рост - на этой неделе количество тех, кто обратился к врачу, выросло на 10-15 % - за семь дней зарегистрировано 11 513 …