Граждане России станут обладателями «вечных» электронных медкарт с историей врачебной помощи, оказанной по полису ОМС. Они будут доступны на сайте госуслуг. Это следует из проекта распоряжения кабмина, подготовленного минэкономразвития.
Сейчас на ресурсе госуслуг можно вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту и прикрепиться к поликлинике. Совсем скоро станут доступными еще две опции — просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС.
Если изменения будут приняты, то минкомсвязи РФ разработает и разместит на едином сайте госуслуг формы по предоставлению информации об оказанных медуслугах и по подаче заявления на оформление полиса ОМС. В настоящее время сведения об оказанных медицинских услугах направляются лечебным учреждением в территориальный фонд ОМС; там же содержится информация о выданных медполисах.
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