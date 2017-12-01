Суперлуние, которое приходится на ночь с 3 на 4 декабря, может оказать влияние лишь на психоэмоциональное состояние очень впечатлительного человека. Самочувствие других в полной безопасности, отметила в беседе с РИА Новости главный столичный специалист по профилактической медицине Нана Погосова.
Эксперты говорят, что данное астрономическое явление случается периодически и не считается аномальным. Никаких катаклизмов специалисты в этой связи не прогнозируют. Вместе с тем, они напоминают: есть люди внушаемые, которые внимательно отслеживают нетипичные природные явления и прислушиваются к разнообразным комментариям. У этой категории могут ненадолго появиться определенные изменения эмоционального фона. Впрочем, по словам медиков, они во многом обусловлены реакцией человека на саму информацию о суперлунии, а вовсе не природным явлением.
Предполагается, что Луна, которая станет казаться светлее обычного, расположится у южного горизонта до утра 4 декабря. Очередное аналогичное зрелище можно ждать 2 января будущего года.
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