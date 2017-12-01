Британские специалисты назвали оптимальное количество чашек кофе в день Для человеческого здоровья наиболее эффективно употребление трех чашек кофе в день. Об этом заявили английские эксперты после продолжительных исследований.

В перечне недугов, которым противостоит популярный бодрящий напиток, — диабет, слабоумие, проблемы с печенью и сосудами, и многое другое, рассказывается на …