О бесплатной диспансеризации граждан теперь будут извещать страховые компании Их сотрудники будут звонить и присылать смс-сообщения с указанием места и времени проведения. В перечень исследований входят десятки процедур. Среди них маммография, флюорография, анализы крови и мочи, проверка зрения. Еще одна приятная новость - высокотехнологичную помощь смогут получить на 1850 …