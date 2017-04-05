Министерством финансов подготовлен законопроект, который касается святая святых медицинской этики – раскрытия врачебной тайны. Согласно нововведению, врачи будут обязаны предоставлять сведения о пациентах страховым компаниям. Данная мера, по мнению авторов инициативы, послужит удешевлению страховки и сокращению сроков выплат по ней.
Авторы законопроекта отмечают, что сейчас предоставление страховой компании личной информации о пациенте возможно лишь при его согласии, что происходит лишь в 50% случаев. Это обстоятельство затрудняет своевременно установить факт наступления страхового случая, из-за чего сроки выплат или отказы в них значительно увеличиваются.
В Минфине убеждены, что данная мера сможет защитить страховщиков от мошенничества в части личного вида страхования и таким образом послужит снижению доли выплат. Отмечается, что в России не менее 10% случаев страховых выплат в этой сфере считаются сомнительными, в мире – до 80%.
Если предположить, что эта мера была бы введена еще в минувшем году, экономия страховых компаний на выплатах составила бы около 25 млрд рублей.
Новый проект для ознакомления получили соответствующие ведомства. Замечания от них Минфин ждет до 10 апреля.
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