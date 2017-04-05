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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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В Саратове задержали организаторов «автоподстав»

В Саратове задержали организаторов «автоподстав»

В Саратове в руки правоохранителей попали злоумышленники, которые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Речь идет о причиненном страховщикам ущербе на сумму свыше 110 миллионов рублей, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.
Как отмечается, организаторы разработали схему, в 

31 марта 2017, 03:45
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О бесплатной диспансеризации граждан теперь будут извещать страховые компании

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2 февраля 2017, 05:47
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Самарскую компанию «Астро-Волга-Мед» купит федеральная «Ингосстрах»

Очередная потеря на самарском финансовом рынке. Федеральная компания «Ингосстрах» поглощает регионального страховщика «Астро-Волга-Мед». Антимонопольная служба одобрила ходатайство акционерного общества «ИнВест-Полис», которое контролирует «Ингосстрах», о приобретении 100% акций самарской компании.

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26 августа 2016, 02:58
Центробанк в эту пятницу запретил работу трех страховых компаний

Центробанк в эту пятницу запретил работу трех страховых компаний

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17 июня 2016, 09:41
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Врачебной тайны в России, возможно, больше не будет

Минфин подготовил резонансный законопроект, согласно которому доступ к медицинским картам граждан смогут получить страховщики. По мнению представителей отрасли, это позволит максимально быстро обеспечить выплату компенсации, а также защитить компании от мошенников. Однако врачи опасаются, что конфиденциальная информация может попасть в ненадежные 

28 апреля 2016, 11:19
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