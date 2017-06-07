Минэкономразвития вместе с Минпромторгом до конца лета создадут новый механизм поддержки автопрома. Как сообщают российские информагентства, он может заработать в 2019 году.
Как сообщается, новая схема стимулирования автомобильный промышленности появится взамен соглашений о промсборке, действие которых истекает в 2018-2020 годах. Механизм не станет предполагать льготных ввозных пошлин на автокомпоненты. Это требуется для развития соответствующей отечественной отрасли – сегодня автоконцернам зачастую выгоднее импортировать детали. К тому же российские власти не могут оставить льготы. Их нужно отменить с 1 июля 2018 года, что является одним из условий вступления РФ в ВТО.
При этом автоконцернам все также будут доступны программы государственной поддержки. Речь идет о льготном кредитовании и лизинге, госзакупках, компенсации утилизационного сбора и т.д.
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