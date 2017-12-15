Компактный Smart ForFour Crosstown появится на отечественном авторынке уже следующем месяце. Российское представительство Mercedes-Benz решило предварительно назвать рублевую стоимость новой модели.
Ценник начинается с отметки 1,64 млн рублей. Базовая версия транспортного средства получила 90-сильный турбомотор, который станет функционировать в паре с 6-скоростной автоматизированной трансмиссией Twinamic.
Как отмечают специалисты, у автомобиля будут 16-дюймовые колесные диски, климат-контроль, датчики дождя и света и т.д.. презентация модели Smart ForFour Crosstown состоялась на мотор-шоу в столице Швейцарии в марте 2017-го.
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