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Материалы по теме:

Фотошпионы сделали первые снимки нового внедорожника Nissan Terra

Фотошпионы сделали первые снимки нового внедорожника Nissan Terra

Крупная автомобилестроительная корпорация вывела на дорожные тесты свою новую модель. Это рамный внедорожник Nissan Terra.
В свою очередь, автопапарацци сумели сфотографировать новый автомобиль от Nissan. Как отмечают эксперты, это тот редкий случай, когда снимки фотошпионов в специфических условиях, когда производители 

14 декабря 2017, 04:20
Jeep назвала цены нового внедорожника Wrangler

Jeep назвала цены нового внедорожника Wrangler

Как сообщили профильные СМИ со ссылкой на представителей компании, в базовой версии за модель придется выложить 1 592 000 рублей. Цена наиболее дорогой модификации — четырехдверной Rubicon - 2 390 000 рублей. Вместе с тем предлагается и четырехдверный вариант Unlimited 

14 декабря 2017, 10:28
В 2018 году Skoda привезет в РФ несколько новинок

В 2018 году Skoda привезет в РФ несколько новинок

Специалисты концерна Skoda раскрыли, какие автоновинки поступят на рынок РФ в будущем году. Об этом со ссылкой на представителей автопроизводителя информируют эксперты аналитического агентства «Автостат».
Как утверждается, на вторую половину весны намечен старт реализации внедорожника Kodiaq отечественной сборки. Модель будет 

13 декабря 2017, 12:12
В Германии рассекретили интерьер нового Mercedes-Benz Gelandewagen

В Германии рассекретили интерьер нового Mercedes-Benz Gelandewagen

В Германии прошла закрытая презентация нового Mercedes-Benz G-class. Официально автоновинку представят в январе 2018 года на автосалоне в Детройте.
Представителям СМИ продемонстрировали лишь салон новой модели. По словам экспертов, линии скрытого пока камуфляжем кузова довольно ровные. Специалисты сошлись во мнении, 

13 декабря 2017, 09:26
Volkswagen опубликовал первый тизер обновленного седана Jetta

Volkswagen опубликовал первый тизер обновленного седана Jetta

Специалисты германского концерна обнародовали тизер обновленного седана Jetta. Презентация автоновинки намечена на начало 2018-го и пройдет на мотор-шоу в Детройте.
Дизайн модели не был особым секретом, так как автопапарацци уже размещали в Сети отдельные снимки модели. На сей раз на 

12 декабря 2017, 10:42
Официально представлено новое поколение хэтчбека Hyundai Solaris

Официально представлено новое поколение хэтчбека Hyundai Solaris

Реализация 5-дверного Solaris в ближайшее время начнется в Соединенных Штатах и Канаде. О том, когда обновленная модель придет на другие рынки, в том числе российский, пока информации нет.
По словам экспертов, изменения в экстерьере существенными назвать нельзя. Особенно это относится 

11 декабря 2017, 03:04
Mercedes-Benz рассекретил интерьер нового A-Class

Mercedes-Benz рассекретил интерьер нового A-Class

Специалисты концерна Mercedes-Benz анонсировали интерьер нового A-Class. Презентация новинки, основные технические характеристики которой держатся в секрете, намечена на будущий год.
Модель будет иметь полностью цифровую приборную доску. Как поясняют эксперты, вместе с экраном мультимедийной системы это будут два дисплея, для 

23 ноября 2017, 02:05
Mercedes-Benz выпустила серию авто в честь «Звездных войн»

Mercedes-Benz выпустила серию авто в честь «Звездных войн»

Германская компания Mercedes-Benz представила ограниченную серию автомобилей CLA 180 в честь 40-летнего юбилея легендарной франшизы «Звездные войны». Как сообщает Luxurylaunches, новинки будут представлены только в Японии.
В создаваемую линейку войдут только 120 автомобилей, которые можно будет купить в двух цветовых 

4 мая 2017, 05:16
Водитель Mercedes-Benz сбил 22-летнего парня в Новокуйбышевске

Водитель Mercedes-Benz сбил 22-летнего парня в Новокуйбышевске

В среду, 30 ноября, в Новокуйбышевске Mercedes-Benz сбил молодого пешехода на улице Садовой. ДТП произошло примерно в 22  часа. Иномаркой управлял 51-летний водитель. Пострадавший – 22-летний парень на карете скорой помощи доставлен в больницу. По данным полиции, он переходил дорогу 

1 декабря 2016, 04:44
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