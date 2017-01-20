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В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»

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В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.
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Чтобы предупредить подобные 

23 декабря 2016, 12:39
В Самаре перекрыли на две недели до 28 ноября улицу Печерскую

В Самаре перекрыли на две недели до 28 ноября улицу Печерскую

С 8 часов утра 14 ноября до 18:00 28 ноября в Самаре будет закрыт для движения транспорта участок улицы Печерской около дома №21, сообщила мэрия. Ограничение связано со строительством водопроводной сети и проведением работ по благоустройству.

«Обращаем внимание автомобилистов на необходимость 

14 ноября 2016, 12:00
Глава Самары Олег Фурсов ушел в отпуск на три недели – мэрия

Глава Самары Олег Фурсов ушел в отпуск на три недели – мэрия

С понедельника, 31 октября 2016 года глава Самары Олег Фурсов  находится в отпуске, который продолжится три недели до 20 ноября.

«Глава Самары Олег Фурсов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации находится в ежегодном отпуске», - проинформировали в мэрии. 
31 октября 2016, 01:01
Дополнительное распределение в детсадах Самары состоится 2 ноября

Дополнительное распределение в детсадах Самары состоится 2 ноября

В Самаре анонсировали дополнительное распределение мест в детских садах. Заявки принимают до 1 ноября, сама процедура состоится 2 ноября, сообщила мэрия.

Родителям дошкольников, уже подавшим заявки, рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении, размещенном в автоматизированной системе управления образованием.

В случае обнаружения неточностей 

27 октября 2016, 04:07
В Самаре открыт отопительный сезон

В Самаре открыт отопительный сезон

В понедельник, 26 сентября, в Самаре стартовал отопительный сезон, сообщила мэрия. Сначала тепло станет в социальных учреждениях: домах ребенка и садиках, школах, медучреждениях и так далее. Постепенно начнут отапливать и жилые здания. До 10 октября все объекты планируют подключить.   

В 

26 сентября 2016, 04:05
Ученые установили, кто чаще болеет — гомосексуалисты или гетеросексуалы

Ученые установили, кто чаще болеет — гомосексуалисты или гетеросексуалы

Ученые из США обнаружили, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией имеют больше проблем со здоровьем, чем их коллеги, предпочитающие женщин.
 
Эксперимент проводился под руководством доктора Гилберта Гонзалес из Медицинского колледжа при университете Вандербилта.

Ученые опросили и проанализировали физические 
14 августа 2016, 09:48
Видео: Гей из Сызрани задержан полицией Петербурга

Видео: Гей из Сызрани задержан полицией Петербурга

Журналисты зарубежного информационного агентства опубликовали видео, снятое во время несанкционированной акции с участием представителей секс-меньшинств в Санкт-Петербурге. В кадр оператора попал житель Сызрани 25-летний Ивана Красвитин, который открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщают сызранские издания. Молодого человека задержали 

12 мая 2016, 03:46
Ученые: Треть молодых американцев считают себя бисексуалами

Ученые: Треть молодых американцев считают себя бисексуалами

Группа исследователей из США доказала гипотезу о том, что сексуальная ориентация человека является приобретенной чертой, а не врожденной. Результаты психологического тестирования молодых американцев показали, что около трети из них не уверены в своей сексуальной ориентации. Причем данные изменялись с возрастом: 
22 августа 2015, 03:46
Житель Самары попросил убежище в США из-за своей сексуальной ориентации

Житель Самары попросил убежище в США из-за своей сексуальной ориентации

Одна из ведущих американских газет Washington Times опубликовала статью о якобы притеснении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Самаре.

Издание пишет о судьбе некоего 25-летнего Андрея Миронова, который был избит в одном из гей-баров областной столицы группой молодых людей.

Из-за враждебности и преследования 

2 декабря 2014, 11:21
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