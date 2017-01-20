Такую информацию передают федеральные СМИ. В шествии должны были участвовать 3 сотни человек. Акция намечалась на конец января. Запрет мэрия Салехарда мотивировала тем, что в случае если торжества будут не отменены, будет нарушен закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. ЛГБТ-активисты обращались в администрацию Салехарда с подобной просьбой впервые.
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В Ярославле в январе на сутки запретили аборты
Региональное правительство приняло соответствующее решение, как сообщают СМИ, в память о Вифлеемских младенцах, убитых Иродом. Интернет-сообщество Ярославской области предложило и другие акции. Запретить работу прокуратуры на день в память о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, ограничить работу офтальмологов в память об …
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11 января 2017, 06:08
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В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио
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29 декабря 2016, 04:04
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В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы …
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28 декабря 2016, 09:27
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В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек
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23 декабря 2016, 12:39
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В Самаре перекрыли на две недели до 28 ноября улицу Печерскую
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14 ноября 2016, 12:00
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Глава Самары Олег Фурсов ушел в отпуск на три недели – мэрия
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31 октября 2016, 01:01
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Дополнительное распределение в детсадах Самары состоится 2 ноября
В Самаре анонсировали дополнительное распределение мест в детских садах. Заявки принимают до 1 ноября, сама процедура состоится 2 ноября, сообщила мэрия.
Родителям дошкольников, уже подавшим заявки, рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении, размещенном в автоматизированной системе управления образованием.
В случае обнаружения неточностей …
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27 октября 2016, 04:07
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В Самаре открыт отопительный сезон
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26 сентября 2016, 04:05
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Ученые установили, кто чаще болеет — гомосексуалисты или гетеросексуалы
Ученые из США обнаружили, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией имеют больше проблем со здоровьем, чем их коллеги, предпочитающие женщин.
Эксперимент проводился под руководством доктора Гилберта Гонзалес из Медицинского колледжа при университете Вандербилта.
Ученые опросили и проанализировали физические …
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14 августа 2016, 09:48
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Видео: Гей из Сызрани задержан полицией Петербурга
Журналисты зарубежного информационного агентства опубликовали видео, снятое во время несанкционированной акции с участием представителей секс-меньшинств в Санкт-Петербурге. В кадр оператора попал житель Сызрани 25-летний Ивана Красвитин, который открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщают сызранские издания. Молодого человека задержали …
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12 мая 2016, 03:46
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Ученые: Треть молодых американцев считают себя бисексуалами
Группа исследователей из США доказала гипотезу о том, что сексуальная ориентация человека является приобретенной чертой, а не врожденной. Результаты психологического тестирования молодых американцев показали, что около трети из них не уверены в своей сексуальной ориентации. Причем данные изменялись с возрастом: …
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22 августа 2015, 03:46
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Житель Самары попросил убежище в США из-за своей сексуальной ориентации
Одна из ведущих американских газет Washington Times опубликовала статью о якобы притеснении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Самаре.
Издание пишет о судьбе некоего 25-летнего Андрея Миронова, который был избит в одном из гей-баров областной столицы группой молодых людей.
Из-за враждебности и преследования …
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2 декабря 2014, 11:21