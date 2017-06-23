Об этом предупредил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он обратился с открытым письмом к владельцу сервиса Павлу Дурову, подчеркнув, что все попытки ведомства наладить с ним контакт не увенчались успехом. От Дурова требуется заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить ее в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Между тем еще в мае представители сервиса заявляли, что не будут делиться никакими сведениями с госструктурами.
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