Накануне многие жители Мурманской области оказались свидетелями падения метеора близ Апатитов. Они следили за ярким объектом, который стремительно направлялся к Земле.
Добраться до поверхности ему не удалось, космический объект сгорел в атмосфере. Впрочем, это только предварительная информация. В настоящее время исследователи предпринимают попытки обнаружить фрагменты.
Как поясняют эксперты, участившиеся подобные случаи можно объяснить изменением солнечного ветра. В настоящее время скопления метеоров и метеоритов направляются в сторону Земли.
Ряд СМИ рассказывает об успевшем снять кадры падения метеора водителе. Он направлялся из Мурманска в Снежногорск. Следили за необычным явлением и пассажиры в мурманском аэропорту. По словам специалистов, ближайшие скопления небесных тел пока не несут опасности землянам.
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