Консульский департамент МИД РФ разместил на своем портале советы туристам относительно правил поведения в зарубежных поездках. В том числе, речь идет об особенностях этикета в различных странах.
Например, прибывшим в Сербию россиянам МИД напомнил о схожести языков двух государств и рекомендовал не реагировать на такие слова, как «яблан» («тополь»), «позориште» («театр»), «матерни» («родной») и т.п.. Путешественникам также советуют по той же причине избегать нецензурной брани на русском.
В Израиле туристам следует исключить из лексикона такие заимствованные из идиша ругательства, как «поц» или «шмок». Нельзя употреблять слово "жид" по отношению к любому еврею, отмечается в рекомендациях.
В Иране моментальную реакцию могут спровоцировать слова «абрикос», «космос», «кирпич» и так далее. Дело в том, что в них есть слоги «кир» и «кос», которые на персидском означают женские и мужские гениталии, пояснили дипломаты.
В Турции непотребными являются жесты «фига» и «окей». Отдельные общеупотребительные у россиян термины созвучны с непристойными выражениями на турецком: например, «сок». Впрочем, этот список можно продолжить.
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