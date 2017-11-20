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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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«Гвардию» из Самарской области отправили в Оренбург

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11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог

11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог. Более 4 миллиардов поступит из федерального бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
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На трассе под Пензой вспыхнул «КамАЗ»

На Федеральной автодороге в Пензенской области случилось ЧП. Как сообщают местные информагентства, на трассе «Пенза — Тамбов» прямо на ходу загорелся КамАЗ.
По предварительным сведениям, очаг возгорания был внутри кабины. Никто из людей в результате этого инцидента не пострадал.
К 

28 марта 2017, 01:47
В Самаре стартовал проект

В Самаре стартовал проект "Вагон знаний"

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20 февраля 2017, 12:24
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В эти минуты в резиденции губернатора проходит совещание с участием министра транспорта России Максима Соколова

В эти минуты в резиденции губернатора проходит совещание "О ходе реализации программы "Безопасные и качественные дороги" с участием министра транспорта России Максима Соколова.
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3 февраля 2017, 01:14
При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
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1 февраля 2017, 05:19
Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Вчера, 7 января, автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в аварию на заснеженной дороге в Пензенской области. Её «Шевролет Круз» съехал в кювет и оказался заблокирован в сугробе, пишут очевидцы в сообществе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Возвращались 
8 января 2017, 02:57
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В России с 2017 года могут повысить тарифы в системе «Платон»

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26 октября 2016, 05:11
В Саранске мужчина в костюме Бэтмена выпал с 10 этажа и погиб

В Саранске мужчина в костюме Бэтмена выпал с 10 этажа и погиб

В понедельник 20 июня под окнами одной из многоэтажек Саранска было найдено мертвое тело мужчины. Погибший был одет в костюм Бэтмена (плащ и маска).  Вероятнее всего,  человек сам свел счеты с жизнью.
Правоохранительные органы Мордовии в настоящее время устанавливают все 

20 июня 2016, 05:17

"Крылья Советов" не смогли улететь в Саранск на матч с "Мордовией" из-за непогоды

Матч "Крыльев Советов" с "Мордовией" перенесен на 4 апреля, сообщает официальный Twitter самарского клуба.
 
"Делегат матча Виктор Пышкин и инспектор Сергей Зуеев сообщили о переносе игры на завтра", - отмечается в сообщении. Время матча - 20:00.
3 апреля 2016, 05:50
Матч «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет в Саранске 20 марта

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет в Саранске 20 марта

Свой второй «домашний» матч 2016 года в рамках чемпионата Российской футбольной премьер-лиги «Крылья Советов» снова проведут не в Самаре. Игру с санкт-петербургским клубом «Зенит» перенесли в Саранск (Мордовия). Такое решение принято совместной комиссией РФПЛ и РФС. Одна из причин – 
15 марта 2016, 10:05
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