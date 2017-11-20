Пензу и Саранск посетят полпред президента в ПФО Михаил Бабич и глава Минтранса России Максим Соколов. Посещение обоих городов запланировано на вторник, 21 ноября. В Пензе состоится открытие после капремонта Свердловского моста через реку Суру. Деньги на необходимые работы были получены в том числе благодаря системе «Платон».
«Также в Пензе Михаил Бабич и Максим Соколов осмотрят транспортные объекты, которые реконструируются в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба полпреда.
В столице Мордовии Бабич и Соколов посетят объекты ЧМ-2018. Оценят ход реконструкции аэропорта Саранска и объездную дорогу. Запланировано посещение станции Рузаевка, где модернизируют пешеходный мост. Предусмотрено оборудование лифтов для маломобильных граждан.
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