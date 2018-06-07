6 июня 2018 года, в преддверии празднования Дня России, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде.
«Своим трудом, своими заслугами вы прославили не только коллективы и отрасли, в которых вы работаете, но и в целом нашу великую Россию», – отметил Михаил Бабич в своем вступительном слове.
«В первом ряду сидят представители выдающейся команды «КАМАЗ-Мастер». Буквально через месяц команда будет отмечать 30-летний юбилей. За тридцать лет своего существования она пятнадцать раз брала «Дакар». Сегодня будем награждать Сергея Геннадьевича Савостина – это один из самых опытных специалистов в команде, на его счету восемь побед в «Дакаре».
Здесь находится и Эдуард Валентинович Николаев, возглавлявший экипаж, который взял пятнадцатый трофей. Мне не так давно посчастливилось с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, президентом Республики Татарстан, попробовать себя на трассе под руководством Эдуарда Николаева. Это не только незабываемые впечатления, но и огромный труд», – рассказал Михаил Бабич.
Указом Президента России начальник конструкторско-технологического отдела некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» Сергей Геннадьевич Савостин награжден орденом Александра Невского, водитель-испытатель производственного цеха некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» Эдуард Валентинович Николаев удостоен ордена Почета.
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что в зале находятся люди, благодаря которым отечественная ракетно-космическая промышленность занимает лидирующие позиции в мире. Успехов в разработке и изготовлении ракет-носителей и космических аппаратов достигли начальник отделения АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Валерий Всеволодович Андреев, который удостоился награждения орденом Почета, и начальник цеха этого предприятия Михаил Трофимович Бушнев, награжденный орденом Дружбы. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов АО «Ижевский мотозавод «Аксион–холдинг» Владимир Станиславович Рыжков удостоен медали «За заслуги в освоении космоса».
Неоценимый вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности вносят председатель правления нефтесервисного холдинга ТаграС – генеральный директор ООО «ТаграС-Холдинг» Гали Газизович Ганиев, который был награжден орденом Александра Невского, первый заместитель генерального директора ПАО «Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» Фаниль Тагирович Хуснутдинов, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и лаборант химического анализа газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» Венера Исламовна Амиршина, которой присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».
Михаил Бабич особо отметил отважного школьника из Оренбургской области, который проявил смелость при спасении человеческой жизни. 28 июня 2017 года на реке Урал 14-летний Виктор Брагин спас 8-летнего утопающего мальчика. Указом Президента России Виктор был награжден медалью «За спасение погибавших».
Многодетным супругам из Кировской области Александру Всеволодовичу и Наталье Сергеевне Семушиным, которые воспитывают четверых детей, полномочный представитель Президента РФ в ПФО вручил медаль ордена «Родительская слава».
«Эта награда, как известно, вручается за укрепление семейных устоев и традиций, за самый востребованный и благородный родительский труд. Мы видим его результаты, радуемся вместе с вами, гордимся и любуемся вашей замечательной семьей, которая для многих является примером», – отметил Михаил Бабич.
Государственными наградами были отмечены и успехи людей, занимающихся развитием науки и образования. Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева Сергей Михайлович Дмитриев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени., а преподавателю Лукояновского губернского колледжа Нижегородской области Николаю Николаевичу Фильченкову было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Михаил Бабич особо отметил и людей, которые достойно продолжают и создают новые профессиональные традиции в медицинской науке. Так, главный врач клинической психиатрической больницы №1 Республики Башкортостан Ринат Гаянович Валинуров награжден орденом Дружбы, заведующему кафедрой Самарского государственного медицинского университета Александру Викторовичу Жесткову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующему травматологическим пунктом Саратовской городской клинической больницы №2 им. В.И.Разумовского Александру Петровичу Мурыгину.
Директор научно-исследовательского института истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Владимирович Амелин награжден орденом Дружбы. Актрисе краевого государственного автономного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр» Ирине Владимировне Максимкиной присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Михаил Бабич поздравил всех присутствующих с высокими государственными наградами: «Я хотел бы также поздравить ваши коллективы, потому что ваши индивидуальные оценки – это заслуга коллег, с которыми вы работаете и совместно достигаете результатов. Также хочу поздравить ваши семьи. Чтобы достигать таких результатов, нужно что-то отрывать от семьи. Это всегда труд, который забирает много времени, сил, а зачастую и здоровья. И поддержка семьи в том напряженном графике, в том рабочем процессе, в котором вы находитесь, крайне важна», – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО и поздравил всех с наступающим Днем России.