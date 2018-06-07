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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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В Самаре награжден слесарь – «Победитель шуги»

В Самаре награжден слесарь – «Победитель шуги»

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В Филармонии наградили победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»

В Филармонии наградили победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»

В Самарской филармонии наградили победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти». Генеральными информационными партнерами события выступили телеканал «ТЕРРА» и «Русское радио в Самаре».

Премия "ТОП 50. Самые известные люди Самары и Тольятти" проходит в регионе уже в седьмой 

4 октября 2017, 09:14
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В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей

Появилась информация об уникальном рабочем месте специально для котов в Нижнем Новгороде. Домашний питомец сможет получать более 20 тысяч рублей.
Усатый работник окажется желанным гостем в одной из строительных фирм. При этом к соискателю предъявляются определенные требования. Он должен адекватно 

21 августа 2017, 05:33
Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания

Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания

Сегодня в региональном управлении Росгвардии служит 2 тысячи 720 человек. Именно они участвуют в задержании особо опасных преступников, разминировании, организуют видеонаблюдение при поимке нефтеврезчиков, обеспечивают охрану коммерческих и государственных учреждений. Только с начала года силовики задержали 42 подозреваемых в преступлениях 

3 апреля 2017, 07:21
В Самаре назвали лучший спектакль года

В Самаре назвали лучший спектакль года

В самарском Доме актера прошло награждение премией «Самарская театральная муза - 2016». Награду «Лучший спектакль» присудили новокуйбышевскому театру «Грань» за постановку «Король Лир». Премьера состоялась в декабре. В копилке «Грани» спецприз за лучший актерский ансамбль, также награды получили молодые артисты 

28 марта 2017, 11:14
В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В последние дни в социальных сетях и электронных СМИ стала распространяться информация, что якобы в Автозаводском районе Тольятти неизвестный мужчина в чёрном нападает на женщин.  Однако данная новость относится к Нижнему Новгороду, к Автограду никакого отношения не имеет!
 
«Люди, 
14 января 2017, 03:45
В Самарской области сел на мель теплоход с 4 тысячами тонн нефтепродуктов

В Самарской области сел на мель теплоход с 4 тысячами тонн нефтепродуктов

ЧП произошло вчера, 1 октября, на 1864-ом километре Волги рядом с поселком Кашпир Сызранского района. Как передает портал «ПортНьюс», на этом участке реки сел на мель теплоход «ВН-160». Судно принадлежит самарскому ООО «ВолгоТранс».
 
По предварительной информации, судно следовало 
2 октября 2016, 05:54
В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек

Дорожно-транспортное происшествие в Лысковском районе Нижегородской области унесло жизни пяти человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Все случилось утром сегодня, 30 августа, на трассе М-7. В числе жертв аварии, по данным СМИ, трое детей. В 

30 августа 2016, 12:41
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