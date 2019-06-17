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Материалы по теме:

Совет директоров тольяттинского «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор

Совет директоров тольяттинского «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор

Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор, сообщает пресс-служба предприятия. Ранее эту должнгость занимал Сергей Скворцов, который теперь утвержден его заместителем. Отметим, что в 2016-2018 годах Николя Мор был президентом тольяттинского автогиганта. Из совета 
17 июня 2019, 05:17
Глава Куйбышевского района ушел в отставку

Глава Куйбышевского района ушел в отставку

В пятницу, 14 июня, о своей отставке объявил глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун. Он анонсировал новость на заседании районного совета депутатов.  «Последний объезд района», - написал чиновник своим подписчикам в Твиттере. Уход Моргуна депутаты приняли, исполнять его обязанности 
14 июня 2019, 05:27
Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова

Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова

Пост руководителя регионального Ростехнадзора заняла Ирина Панфилова. Ее предшественник Михаил Михайлин оставил кресло руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора еще в конце мая. По информации «Самарского обозрения», Михайлин подал в отставку в связи с выходом на пенсию. 
 
- Конечно, есть и те, кто 
10 июня 2019, 10:16
Кандидатуру согласовали: Александр Нефедов станет депутатом Самарской губдумы

Кандидатуру согласовали: Александр Нефедов станет депутатом Самарской губдумы

В четверг, 30 мая, президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата в Самарской губернской думе. На этой неделе по семейным обстоятельствам из парламента ушел депутат Сергей Денщиков. Кандидата - Александра Нефедова представил 
31 мая 2019, 10:19
В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры

В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры

Конкурс на должность министра культуры Самарской области продлили до 1 августа. Такое решение предложила комиссия по отбору кандидатов под председательством заместителя правительства Самарской области Александра Фетисова. Члены жюри посчитали, что времени, отведенного регламентом на подготовку потенциальными министрами концепции развития сферы 
27 мая 2019, 04:58
Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

В четверг, 23 мая, подтвердилась информация о том, что Александр Нефедов может войти в состав Самарской губернской думы в качестве депутата.

- На днях снял свои полномочия председатель правительства, вице-губернатор Александр Нефёдов. Губернатор назначил его советником. Скорее всего, Нефедов 
23 мая 2019, 11:44
Александр Нефедов станет советником губернатора

Александр Нефедов станет советником губернатора

Стало известно, что Александр Нефедов станет советником губернатора Самарской области. В понедельник, 20 мая, он сложил полномочия первого вице-губернатора — председателя регионального правительства.

- Я хочу вас поблагодарить. Рад тому, что вы приняли мое предложение стать советником губернатора. Ваш 
20 мая 2019, 04:54
Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта 
16 мая 2019, 11:51
Михаил Бабич освобожден от должности посла России в Белоруссии

Михаил Бабич освобожден от должности посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал Указ об освобождении Михаила Бабича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в республике Беларусь.

Тот же документ гласит об освобождении Бабича от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с республикой Беларусь. Об 
30 апреля 2019, 10:42
Назначен начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области

Назначен начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области

Начальником Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области назначен полковник полиции Евгений Нечаев. До этого - с сентября прошлого года он работал в должности с приставкой «врио». Ранее являлся замначальника этого же подразделения.

Напомним, место стало вакантным 
26 апреля 2019, 02:11
Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии

Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии полпреда в ПФО Михаила Бабича. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Бабич помимо должности посла получит и статус спецпредставителя президента. Ранее таким обладали только Виктор Черномырдин и 

24 августа 2018, 11:29
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию

Полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич отправится в Минск. В понедельник комитет Совета Федерации по международным делам единогласно одобрил его кандидатуру на должность посла в Белоруссии. По установленной законом процедуре, профильный комитет Совфеда на закрытом заседании проводит консультации 
23 июля 2018, 04:33
Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ 

14 июня 2018, 11:42
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