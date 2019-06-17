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Совет директоров тольяттинского «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор
Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор, сообщает пресс-служба предприятия. Ранее эту должнгость занимал Сергей Скворцов, который теперь утвержден его заместителем. Отметим, что в 2016-2018 годах Николя Мор был президентом тольяттинского автогиганта. Из совета …
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17 июня 2019, 05:17
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Глава Куйбышевского района ушел в отставку
В пятницу, 14 июня, о своей отставке объявил глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун. Он анонсировал новость на заседании районного совета депутатов. «Последний объезд района», - написал чиновник своим подписчикам в Твиттере. Уход Моргуна депутаты приняли, исполнять его обязанности …
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14 июня 2019, 05:27
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Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова
Пост руководителя регионального Ростехнадзора заняла Ирина Панфилова. Ее предшественник Михаил Михайлин оставил кресло руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора еще в конце мая. По информации «Самарского обозрения», Михайлин подал в отставку в связи с выходом на пенсию.
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10 июня 2019, 10:16
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Кандидатуру согласовали: Александр Нефедов станет депутатом Самарской губдумы
В четверг, 30 мая, президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата в Самарской губернской думе. На этой неделе по семейным обстоятельствам из парламента ушел депутат Сергей Денщиков. Кандидата - Александра Нефедова представил …
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31 мая 2019, 10:19
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В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры
Конкурс на должность министра культуры Самарской области продлили до 1 августа. Такое решение предложила комиссия по отбору кандидатов под председательством заместителя правительства Самарской области Александра Фетисова. Члены жюри посчитали, что времени, отведенного регламентом на подготовку потенциальными министрами концепции развития сферы …
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27 мая 2019, 04:58
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Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы
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23 мая 2019, 11:44
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Александр Нефедов станет советником губернатора
Стало известно, что Александр Нефедов станет советником губернатора Самарской области. В понедельник, 20 мая, он сложил полномочия первого вице-губернатора — председателя регионального правительства.
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20 мая 2019, 04:54
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Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития
Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта …
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16 мая 2019, 11:51
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Михаил Бабич освобожден от должности посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин подписал Указ об освобождении Михаила Бабича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в республике Беларусь.
Тот же документ гласит об освобождении Бабича от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с республикой Беларусь. Об …
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30 апреля 2019, 10:42
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Назначен начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области
Начальником Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области назначен полковник полиции Евгений Нечаев. До этого - с сентября прошлого года он работал в должности с приставкой «врио». Ранее являлся замначальника этого же подразделения.
Напомним, место стало вакантным …
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26 апреля 2019, 02:11
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Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии полпреда в ПФО Михаила Бабича. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Бабич помимо должности посла получит и статус спецпредставителя президента. Ранее таким обладали только Виктор Черномырдин и …
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24 августа 2018, 11:29
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Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию
Полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич отправится в Минск. В понедельник комитет Совета Федерации по международным делам единогласно одобрил его кандидатуру на должность посла в Белоруссии. По установленной законом процедуре, профильный комитет Совфеда на закрытом заседании проводит консультации …
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23 июля 2018, 04:33
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Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники
В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ …
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14 июня 2018, 11:42
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