В верхней палате парламента рассматривают вопрос о повышении штрафов за разжигание костров. Как сообщает «Парламентская газета», сенаторы выступают с предложением поднять наказание за розжиг костров, приведших к серьезным последствиям, до 1 миллиона рублей. Сейчас самые высокие штрафные санкции на уровне 200 000 рублей.
По словам парламентариев, основной целью они видят не обложение нарушителей большими денежными санкциями, а предостережение людей, которые порой не задумываются о последствиях.
По действующим сегодня нормам, в случае пожара разжигатели костров платят: от 1,5 до 3 тыс. (граждане), от 10 до 20 тыс. (должностные лица), от 50 до 200 тыс. (юрлица). Новые предложения таковы: физлицо – 5000 рублей, должностное – 50 000, юридическое – от 500 000 до 1 000 000.
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