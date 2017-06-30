Министерство экономического развития может в августе пересмотреть прогноз по курсу национальной валюты в сторону укрепления. Это произойдет в том случае, если цены на нефть останутся на относительно высоком уровне и сохранится сегодняшняя тенденция по евро. Это мнение главы Минэкономразвития Максим Орешкин.
Соответствующее заявление прозвучало на заседании кабмина. По словам министра, когда составлялся прогноз, в нем подразумевалась стоимость нефти в $40 за баррель, а курс к концу 2016-го должен был оказаться в районе 68 рублей за доллар и 72 - за евро. Сегодняшние котировки соответствуют предположениям, сделанным в начале года. При этом не исключено, что события будут развиваться по более оптимистичному сценарию, чем представлялось в январе, резюмируют эксперты министерства.
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