Туманные перспективы: Когда вернутся докризисные доходы? Министерство экономического развития сделало очередной, неутешительный для россиян, прогноз. Чиновники считают, что упавшие доходы населения вернутся на докризисный уровень только в 2022 году, а пенсии начнут расти и вовсе не раньше, чем через 18 лет.

В расчетах заложена индексация выплат …