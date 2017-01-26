Минфин рассматривает возможность увеличения в 2017 году НДС до 20% Федеральные СМИ тиражируют сообщение о том, что Минфин рассматривает возможность увеличения в следующем году налога на добавленную стоимость до 20%. При этом 10-процентную льготную ставку могут поднять до 12%, а с 2019 года начать увеличивать её на два процентных пункта …