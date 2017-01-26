Минфин РФ заявил, что собирается осуществлять валютные интервенции на российском рынке в феврале 2017 года. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. К данным операциям будет привлечен ЦБ.
Как отмечается в сообщении, объем таких интервенций станет зависеть от суммы доходов, полученных бюджетом страны в нефтегазовом секторе. Пока стоимость барреля нефти Urals будет более $40, министерство будет осуществлять эти операции. В соответствии с бюджетным правилом России дополнительные доходы от реализации нефти не могут идти на нужды бюджета.
Такое решение даст возможность обеспечить эквивалентность объема операций на валютном рынке величине отклонения фактического объема использования (пополнения) средств суверенных фондов от предусмотренного законом о бюджете в 2017 году. Так отмечается в опубликованном сообщении.
Напомним, некоторое время назад первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что формирование резервов в инвалюте даст возможность стабилизировать курс рубля и застрахует рубль от чрезмерного укрепления.
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