Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов Англичанин Джеймс Хоуэллс по ошибке выбросил ноутбук, где хранилась криптовалюта на десятки миллионов долларов. По сведениям Guardian, цифровой кошелек с 7500 биткоинов оказался на городской помойке по той причине, что мужчина случайно пролил на ноутбук прохладительный напиток.

В пересчете по …