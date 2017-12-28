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Материалы по теме:

Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют

Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют

Специалисты Минфина подготовили законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
Документ регламентирует порядок выпуска, налогообложения, приобретения и обращения криптовалют. С этой категорией средств следует иметь дело лишь профессиональным участникам, а простым гражданам не 

26 декабря 2017, 10:25
Кабмин одобрил проект о налоговом администрировании

Кабмин одобрил проект о налоговом администрировании

Российское правительство одобрило законопроект, касающийся совершенствования налогового администрирования. Документ размещен на портале кабмина.
В числе прочего, предлагается предоставить возможность уплаты налогов и внесения других платежей через МФЦ. Как следует из проекта, налоговики смогут самостоятельно уточнять платежи при обнаружении ими ошибок 

21 декабря 2017, 10:18
Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить во втором чтении проект закона о списании задолженности по налогам физлицам. Задолженность, поясняют эксперты, будет аннулирована по имущественным налогам, накопившаяся на 1 января 2015-го. Вместе с тем долги простят индивидуальным предпринимателям, рассказывает 

20 декабря 2017, 09:28
«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам

«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам

Компании «Сибур Тольятти» не удалось через суд оспорить недоимку по налогам. По подсчетам региональной инспекции ФНС, химики недоплатили почти 42 млн рублей налога на прибыль. Это выяснилось в ходе так называемой камеральной проверки уточненной декларации. Специалисты службы обратили внимание на 

15 декабря 2017, 06:02
Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
Г-н Моисеев заявил, что по большей части санкции станут административными, но при этом отметил: в Российской 

6 декабря 2017, 04:37
Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов

Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов

Англичанин Джеймс Хоуэллс по ошибке выбросил ноутбук, где хранилась криптовалюта на десятки миллионов долларов. По сведениям Guardian, цифровой кошелек с 7500 биткоинов оказался на городской помойке по той причине, что мужчина случайно пролил на ноутбук прохладительный напиток.
В пересчете по 

29 ноября 2017, 12:02
Россияне получат возможность платить налоги авансом

Россияне получат возможность платить налоги авансом

Появился проект закона, благодаря которому граждане получат возможность авансом оплачивать имущественные налоги. Речь идет о земельном, транспортном налоге, а также на имущество физических лиц, рассказывают российские агентства.
По данным ФНС, законопроект подразумевает введение института специального авансового платежа. Будет действовать особый 

20 ноября 2017, 12:07
Стоимость биткоина упала на 30%

Стоимость биткоина упала на 30%

Курс биткоина буквально в течение нескольких дней рухнул примерно на 30% – до $5605, информирует Bloomberg. По мнению экспертов, снижение обусловлено оттоком инвесторов и их переориентацией на криптовалюту биткоин кэш, которая выросла в цене на 40% с 10 ноября. Вчера, 

13 ноября 2017, 01:07
Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

До конца текущего года в российской столице в ряде заведений появится возможность рассчитываться криптовалютой. Речь идет о кафе, клубах и т.п., которые воспользуются приложением "Битком 24". Как рассказывают московские агентства, это разработка отечественных инноваторов.
Сервис охватывает свыше 1000 столичных заведений. 

9 ноября 2017, 02:01
Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

В Министерстве финансов России обсуждается идея появления единой базы страхования владельцев  транспортных средств. Сведения планируется использовать в целях борьбы с мошенниками и определения цены полисов, рассказывает "Коммерсант".
Как следует из подготовленных министерством поправок, "в страховании разрабатывается единая автоматизированная информационная система" 

8 ноября 2017, 10:13
Биткойн в очередной раз установил рекорд стоимости, превысив $7000

Биткойн в очередной раз установил рекорд стоимости, превысив $7000

Курс биткойна — наиболее известной в мире криптовалюты — впервые перешагнул отметку в $7 тыс. Это было отмечено на бирже OKCoin. Напомним, еще 29 октября речь шла о сумме в $6,3 тысяч. На следующий день она выросла на 100 долларов, 

2 ноября 2017, 03:02
Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Законопроект, который позволяет гражданам России, работающим в отечественных компаниях за границей, получать зарплату в иностранной валюте, представлен на рассмотрение в Госдуму. Документ в нижнюю палату парламента внес кабинет министров.
Как отмечается в сообщении, размещенном на правительственном портале, соответствующие поправки должны 

3 октября 2017, 02:05
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