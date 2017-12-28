Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
Эксперты напоминают: законопроект о регулировании криптовалют в Российской Федерации начали разрабатывать после соответствующего президентского указа. По предварительным прогнозам, его могут представить в первом полугодии 2018-го.
Следует отметить, что в мире практика обложения налогами добычи или транзакций криптовалют не является чем-то новым. Некоторое время назад в Соединенных Штатах Америки глава государства подписал законопроект о поправках в существующий налоговый кодекс. С 2018-го все операции с криптовалютами будут облагаться налогом.
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