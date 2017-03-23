Эксперты Минфина озвучили свое мнение по поводу того, как именно должна измениться минимальная розничная цена на водку. По данным пресс-службы ведомства, обоснованная цена - 205 рублей за пол-литра.
Сумму 219 рублей специалисты Минфина посчитали завышенной, отмечает ТАСС. Прежняя розничная цена составляла 190 рублей. С учетом увеличения ставки акциза и инфляции обоснованной специалистам ведомства представляется цена 205 рублей. Напомним, ранее заместитель главы российского правительства Александр Хлопонин дал Минфину поручение разработать приказ об изменении минимальной розничной цены на водку. Времени на это было отведено до начала апреля.
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