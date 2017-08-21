В Министерстве финансов полагают, что введение акцизных марок для пива и пивных напитков повлечет заметное удорожание этой продукции. По словам замминистра, поднимутся расходы производителей пивоваренной продукции, в частности на покупку автоматов для нанесения маркировки, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию информационных систем.
За этим последует неизбежный рост себестоимости и серьезное удорожание продукции. А это, по словам экспертов, может переориентировать часть населения на более крепкие спиртные напитки.
В Минфине отмечают, что сегодня у кабмина достаточно механизмов для осуществления должного контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков.
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