Российский Минфин оценивает объем серой зарплаты в сумму свыше 10 триллионов рублей в год. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, данный показатель является следствием «глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономикой». Г-н Силуанов считает, что решение проблемы следует искать в уменьшении ставок прямых налогов на труд, повышении ставок косвенных налогов и в иных эффективных механизмах «вывода экономики из тени».
По информации Росстата, в 2016 году в «неформальной экономике» были задействованы 15,4 млн человек. Это 21,2% от общего числа занятых. По сравнению с 2015 годом рост составил не менее полмиллиона человек.