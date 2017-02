В России замечено резкое снижение цены на iPhone 7 Plus В России замечено резкое снижение стоимости iPhone 7 Plus. Такие сведения приводит Hi-Tech Mail.Ru, опираясь на результаты своего исследования.

Розничная цена iPhone 7 Plus, выпущенного в сентябре 2016 года, впервые оказалась ниже отметки в 50 тыс. руб.. Сейчас представители ресурса …