Минфин предлагает повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк в РФ до 205 руб. и 371 руб. соответственно за пол-литровую бутылку. Об этом говорится в проекте документа, появившегося на сайте проектов нормативных актов.
Отпускная цена за поллитровку у производителей может быть не менее 173 руб., а минимальная отпускная стоимость у оптовиков - 178 руб.. Соответствующие цифры по коньяку - 314 и 323 руб.
Такая корректировка цен на крепкий алкоголь объясняется ростом акцизов, инфляцией и ростом тарифов на электроэнергию, отмечают авторы документа. Эксперты напоминают: минимальные цены на крепкий алкоголь в РФ устанавливаются с 2009 года. Данная мера планировалась в качестве барьера для дешевого контрафактного спиртного. Причем за этот период отмечалось как увеличение минимальной цены, так и снижение.
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