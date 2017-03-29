Ведомства согласовали законопроект о работе tax free в России. В Министерстве финансов говорят о возможном его утверждении Государственной думой в ближайшее время. Пилотный проект может стартовать 1 октября этого года.
Как отмечается, законопроект одобрен в Минэкономразвития, Минпромторге и ФНС. Кабмин должен составить список мест, где в первую очередь начнет работать tax free. Скорее всего, это будет Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Вместе с тем, правительство определит критерии отбора торговых организаций для участия в пилоте.
Эксперты поясняют: иностранные граждане получат право на компенсацию уплаченной суммы НДС, если в течение 1 дня приобретены товары на сумму свыше 10 тыс. рублей. При этом российское правительство будет вправе определять товары, на которые не будет распространяться компенсация налога.
|
В Совфеде предложили сажать стритрейсеров в тюрьму на пять лет
В Госдуму внесен законопроект о новшествах в УК РФ, которые подразумевают ужесточение наказания для стритрейсеров. Об этом сообщают РИА Новости.
|
27 марта 2017, 12:14
|
Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей
|
23 марта 2017, 12:16
|
Минфин собирается выпустить первые ОФЗ для населения в апреле
Россияне смогут с апреля на протяжении шести месяцев покупать облигации пилотного выпуска федерального займа для физлиц. Как информирует РИА "Новости", стоимость бумаг Минфин станет определять еженедельно в зависимости от цены рыночных трехлетних ОФЗ.
|
23 марта 2017, 09:50
|
В Госдуме предлагают ввести понятие «опасные породы собак»
Российские приюты для животных обяжут принимать животных от граждан, общественники получат право проверять условия содержания питомцев, а еще предлагается ввести термин «опасные породы собак». Все эти новшества предполагает новый законопроект.
|
22 марта 2017, 03:30
|
В Госдуму внесен законопроект об аресте за зацепинг
20 марта в Госдуму внесен законопроект, который ужесточает наказание для зацеперов. Людей, занимающихся зацепингом, предлагается наказывать штрафом и арестовывать. Проект уже появился в электронной базе данных Думы. Законодатели предлагают установить штрафы для зацеперов на железнодорожном транспорте до 2,5 тыс. рублей …
|
20 марта 2017, 02:18
|
Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу
Россиян подключат к формированию пенсионных накоплений автоматически. Центробанк и Минфин обсуждают идею очередной пенсионной реформы. Об этом сообщают федеральные СМИ. Новая концепция предусматривает создание системы индивидуального пенсионного капитала, к которой работодатель будет автоматически подключать каждого нового сотрудника. Самозанятые или фрилансеры …
|
13 марта 2017, 03:49
|
В России предлагают замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей
Доступ к сайтам зарубежных и отечественных компаний, замеченных в нарушении законодательства, могут «замедлить». Соответствующие поправки предлагает кабмин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ряд источников в интернет-компаниях и различных ведомствах.
|
13 марта 2017, 09:07
|
Введение радиочастотных меток для алкоголя пока отложили
Правительство России отложило идею оснащения алкогольной продукции радиочастотными метками. Проект маркировки столкнулся с технологической проблемой. Как выяснилось, спиртное гасит микрочипы с нужной радиоволной, и информацию становится невозможно считывать сканерами.
Как уже сообщала «ТЕРРА», с инициативой внедрить по всей стране ноу-хау выступили …
|
2 марта 2017, 12:24
|
СМИ: Систему tax free хотят в России запустить до конца года
|
29 апреля 2016, 10:07