В Совфеде предложили сажать стритрейсеров в тюрьму на пять лет В Госдуму внесен законопроект о новшествах в УК РФ, которые подразумевают ужесточение наказания для стритрейсеров. Об этом сообщают РИА Новости.

По замыслам авторов предполагаемых нововведений, грубое нарушение правил общественного порядка водителями станут наказывать штрафом от 300 до 500 тыс. рублей, …