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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Совфеде предложили сажать стритрейсеров в тюрьму на пять лет

В Совфеде предложили сажать стритрейсеров в тюрьму на пять лет

В Госдуму внесен законопроект о новшествах в УК РФ, которые подразумевают ужесточение наказания для стритрейсеров. Об этом сообщают РИА Новости.
По замыслам авторов предполагаемых нововведений, грубое нарушение правил общественного порядка водителями станут наказывать штрафом от 300 до 500 тыс. рублей, 

27 марта 2017, 12:14
Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Эксперты Минфина озвучили свое мнение по поводу того, как именно должна измениться минимальная розничная цена на водку. По данным пресс-службы ведомства, обоснованная цена - 205 рублей за пол-литра.
Сумму 219 рублей специалисты Минфина посчитали завышенной, отмечает ТАСС. Прежняя розничная цена 

23 марта 2017, 12:16
Минфин собирается выпустить первые ОФЗ для населения в апреле

Минфин собирается выпустить первые ОФЗ для населения в апреле

Россияне смогут с апреля на протяжении шести месяцев покупать облигации пилотного выпуска федерального займа для физлиц. Как информирует РИА "Новости", стоимость бумаг Минфин станет определять еженедельно в зависимости от цены рыночных трехлетних ОФЗ.
Отметим, что минимальная сумма приобретения бумаг одного 

23 марта 2017, 09:50
В Госдуме предлагают ввести понятие «опасные породы собак»

В Госдуме предлагают ввести понятие «опасные породы собак»

Российские приюты для животных обяжут принимать животных от граждан, общественники получат право проверять условия содержания питомцев, а еще предлагается ввести термин «опасные породы собак». Все эти новшества предполагает новый законопроект.
Одним из основных его положений считается четкая трактовка понятия «жестокое 

22 марта 2017, 03:30
В Госдуму внесен законопроект об аресте за зацепинг

В Госдуму внесен законопроект об аресте за зацепинг

20 марта в Госдуму внесен законопроект, который ужесточает наказание для зацеперов. Людей, занимающихся зацепингом, предлагается наказывать штрафом и арестовывать. Проект уже появился в электронной базе данных Думы. Законодатели предлагают установить штрафы для зацеперов на железнодорожном транспорте до 2,5 тыс. рублей 

20 марта 2017, 02:18
Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу

Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу

Россиян подключат к формированию пенсионных накоплений автоматически. Центробанк и Минфин обсуждают идею очередной пенсионной реформы. Об этом сообщают федеральные СМИ. Новая концепция предусматривает создание системы индивидуального пенсионного капитала, к которой работодатель будет автоматически подключать каждого нового сотрудника. Самозанятые или фрилансеры 

13 марта 2017, 03:49
В России предлагают замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей

В России предлагают замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей

Доступ к сайтам зарубежных и отечественных компаний, замеченных в нарушении законодательства, могут «замедлить». Соответствующие поправки предлагает кабмин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ряд источников в интернет-компаниях и различных ведомствах.
Как отмечается, эта инициатива связана с тем, что интернет-компании нередко игнорируют 

13 марта 2017, 09:07
Введение радиочастотных меток для алкоголя пока отложили

Введение радиочастотных меток для алкоголя пока отложили

Правительство России отложило идею оснащения алкогольной продукции радиочастотными метками. Проект маркировки столкнулся с технологической проблемой. Как выяснилось, спиртное гасит микрочипы с нужной радиоволной, и информацию становится невозможно считывать сканерами.

Как уже сообщала «ТЕРРА», с инициативой внедрить по всей стране ноу-хау выступили 

2 марта 2017, 12:24
СМИ: Систему tax free хотят в России запустить до конца года

СМИ: Систему tax free хотят в России запустить до конца года

Как отмечают отечественные средства массовой информации, тестирование системы tax free, позволяющей иностранным гражданам вернуть часть налогов с купленных товаров, может начаться в РФ уже в текущем году. Возможность появления tax free изучается и анализируется в Минпромторге, Минфине, ФТС и ФНС. 

29 апреля 2016, 10:07
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