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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Россиян заставят копить на пенсии – новый способ предложили в Минфине

Россиян заставят копить на пенсии – новый способ предложили в Минфине

Министерство финансов собирается обсудить в правительстве доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, пишут «Ведомости». Ранее Центробанк и Минфин предлагали подключать граждан к системе ИПК автоматически, а тем, кто трудится не по найму, регистрироваться в ней самим. Теперь подготовлены и другие варианты. 

21 июня 2017, 03:17
Доступ к казне ограничат?

Доступ к казне ограничат?

Российский минфин всерьез задумался о том, чтобы ограничить доступ к казне для широкого круга депутатов госдумы и сенаторов. Ведомство опубликовало законопроект, согласно которому к перераспределению денег будут допускаться всего 7 народных избранников и столько же членов Совета Федерации. Есть мнение, 

14 июня 2017, 12:10
Биткоин в законе: Минфин предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество»

Биткоин в законе: Минфин предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество»

Минфин РФ предлагает регулировать криптовалюты как "иное имущество", заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Как он пояснил, если называть криптовалюту деньгами, то неизбежно потребуется валютный контроль.
Вместе с тем, замглавы Минфина сказал о необходимости идентификации покупателей криптовалюты. Если у человека возникнет 

9 июня 2017, 09:13
Бонус от Минфина: аккуратным водителям могут дать скидку на ОСАГО

Бонус от Минфина: аккуратным водителям могут дать скидку на ОСАГО

Минфин предложил предоставлять скидку на ОСАГО тем, кто не замечен в нарушении правил дорожного движения. Об этом заявила замдиректора департамента финансовой политики ведомства Вера Балакирева.
Как отмечается, суть идеи в том, чтобы предоставить страховщикам возможность устанавливать коэффициенты в ОСАГО отталкиваясь 

28 апреля 2017, 01:17
Промышленному бизнесу могут вернуть налоговую льготу уже в следующем году

Промышленному бизнесу могут вернуть налоговую льготу уже в следующем году

Налоговая льгота будет равна вложениям предприятий в модернизацию производства. Разработать соответствующий законопроект поручил президент России Владимир Путин.

Напомним, подобная схема поддержки бизнеса уже работала до 2002 года, однако её отменили, чтобы появилась возможность снизить ставку налога на прибыль. Новость 
20 июля 2015, 10:21
Минфин нашел новый способ борьбы с офшорами

Минфин нашел новый способ борьбы с офшорами

Налоговые льготы можно будет получить только после проверки их обоснованности и уплаты налогов полностью, отмечают "Ведомости".

Воспользоваться льготами, предусмотренными соглашениями об избежании двойного налогообложения, станет сложнее - таков смысл законопроекта Минфина, одобренного на прошлой неделе Госдумой в третьем чтении.

Сейчас такие соглашения 

29 октября 2013, 12:05
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