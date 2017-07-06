Как информируют «Ведомости», Минфин направило в Госдуму предложение по реформированию системы налоговых льгот. Одни льготы министерство намерено отменить, а другие заменить компенсацией из государственного бюджета.
В 2017-м расходы государства на льготы составили 2,6% ВВП – 2,5 триллиона рублей. Значительная их часть (85%) была направлена на поддержку отечественной экономики. Остальные 15% поделили сектора здравоохранения и социальной политики (12% и 3% соответственно).
Среди налогов по льготам лидирует НДС – 1,2 трлн рублей в этом году, в то время как из отраслей впереди всех располагается нефтяная – 550 млрд рублей. Напомним, некоторое время назад ставился вопрос относительно возвращения малому бизнесу налоговой льготы в виде утраченной им 20% ставки страховых взносов в Пенсионный фонд. Сейчас малый бизнес работает по упрощенной схеме налогообложения.
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