Налоговые льготы можно будет получить только после проверки их обоснованности и уплаты налогов полностью, отмечают "Ведомости".

Воспользоваться льготами, предусмотренными соглашениями об избежании двойного налогообложения, станет сложнее - таков смысл законопроекта Минфина, одобренного на прошлой неделе Госдумой в третьем чтении.

Сейчас такие соглашения …