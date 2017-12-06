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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 декабря 2017г 
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Платные «магические» услуги хотят приравнять к преступлению

В Государственной Думе рассмотрят законопроект, приравнивающий платные «магические» услуги к серьезным преступлениям. На данный момент, по словам авторов предполагаемого новшества, во многих случаях злоумышленники имеют все возможности фактически безнаказанно заниматься такой деятельностью на коммерческой основе.
Проект закона подразумевает поправки в 

5 декабря 2017, 10:13
Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

Схему оформления налогового резидентства для иностранных работников высокой квалификации собирается сделать гораздо проще кабмин. Информацию на этот счет распространили "Известия".
Такую инициативу озвучил экономический блок, она одобрена на предварительных совещаниях. В кабмине, в частности, думают справиться с демографическим провалом  1990-х 

29 ноября 2017, 09:26
В январе Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий требования к долевому строительству

В январе Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий требования к долевому строительству

Об  этом заявил председатель Комитета палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Делается это в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. В частности, в отношении застройщика вводится требование обазательного соблюдения нормативов финансовой устойчивости. В случае их 

29 ноября 2017, 07:58
Госдума собирается разрешить учителям и полицейским делать уколы в экстренных ситуациях

Госдума собирается разрешить учителям и полицейским делать уколы в экстренных ситуациях

Представитель думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко рассказал журналистам, что в настоящее время разрабатывается законопроект, призванный увеличить список категорий граждан, которые в крайних ситуациях получат право делать уколы остро нуждающимся в срочной помощи. Как следует из проекта закона, речь 

21 ноября 2017, 01:23
Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

В Министерстве финансов России обсуждается идея появления единой базы страхования владельцев  транспортных средств. Сведения планируется использовать в целях борьбы с мошенниками и определения цены полисов, рассказывает "Коммерсант".
Как следует из подготовленных министерством поправок, "в страховании разрабатывается единая автоматизированная информационная система" 

8 ноября 2017, 10:13
Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Законопроект, который позволяет гражданам России, работающим в отечественных компаниях за границей, получать зарплату в иностранной валюте, представлен на рассмотрение в Госдуму. Документ в нижнюю палату парламента внес кабинет министров.
Как отмечается в сообщении, размещенном на правительственном портале, соответствующие поправки должны 

3 октября 2017, 02:05
Минфин предложил повысить утилизационный сбор на авто с 2018 года

Минфин предложил повысить утилизационный сбор на авто с 2018 года

Утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства может увеличиться на 15 процентов с 1 января будущего года. Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 гг.
Согласно подсчетам, рост сбора даст федеральной казне в следующем 

21 сентября 2017, 03:05
Глава Минфина посоветовал зарабатывать на облигациях, а не на криптовалюте

Глава Минфина посоветовал зарабатывать на облигациях, а не на криптовалюте

Глава Минфина Антон Силуанов посоветовал россиянам зарабатывать на облигациях федерального займа, а не на криптовалютах. Об этом он заявил на Московском финансовом форуме, пишет «Российская газета». Ведомство признало успешным выпуск облигаций федерального займа для населения. После двух почти полностью распроданных 

11 сентября 2017, 10:58
Правительство РФ в ближайшее время займется регулированием криптовалют

Правительство РФ в ближайшее время займется регулированием криптовалют

Регулирование криптовалют в Российской Федерации по-прежнему является дискуссионной темой, однако в ближайшее время в кабмине начнется обсуждение соответствующего законопроекта. Об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов.
Он напомнил: само понятие «криптовалюта» пока никак не закреплено законодательно. Вместе с тем ведутся многочисленные 

6 сентября 2017, 02:05
Эстония может создать первую государственную криптовалюту

Эстония может создать первую государственную криптовалюту

В рамках программы онлайн-резидентства Эстония может предложить первое в мире государственное ICO (Initial Coin Offering) и ввести новую криптовалюту — estcoin. Об этом рассказали зарубежные СМИ со ссылкой на управляющего директора программы Каспара Корьюса.
Как он отмечает, инвестирование в новую 

23 августа 2017, 03:29
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