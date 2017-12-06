Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
Г-н Моисеев заявил, что по большей части санкции станут административными, но при этом отметил: в Российской Федерации есть конституционный принцип, в соответствии с которым все расчеты должны осуществляться в национальной валюте. В данное время за его нарушение не предусмотрены наказания, и этот пробел предстоит заполнить.
В общей сложности в стадии разработки находятся 2 соответствующих документа. Первый подразумевает регулирование криптовалют и денежных суррогатов, а второй касается цифровых технологий, в частности майнинга.
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