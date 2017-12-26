Минфин предложил повысить утилизационный сбор на авто с 2018 года Утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства может увеличиться на 15 процентов с 1 января будущего года. Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 гг.

Согласно подсчетам, рост сбора даст федеральной казне в следующем …