Специалисты Минфина подготовили законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
Документ регламентирует порядок выпуска, налогообложения, приобретения и обращения криптовалют. С этой категорией средств следует иметь дело лишь профессиональным участникам, а простым гражданам не рекомендуется с ними работать, заявил руководитель министерства. По его словам, подобного рода инвестиции имеют высокорисковый характер и в определенной степени аналогичны финансовым пирамидам.
Представят соответствующий законопроект 28 декабря 2017-го. Отметим также, что глава государства давал поручение кабмину и Центробанку разработать проект закона о регулировании криптовалют и майнинга к июлю 2018-года. В документе должны содержаться основные понятия криптоэкономики и ряд требований ко всем игрокам рынка.
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