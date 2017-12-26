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Материалы по теме:

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
Г-н Моисеев заявил, что по большей части санкции станут административными, но при этом отметил: в Российской 

6 декабря 2017, 04:37
Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно

Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно

Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно. Такая задача поставлена перед новыми губернаторами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам чиновника, целый ряд субъектов привыкли получать манну небесную из федерального центра, при этом сами никаких усилий для создания налоговой базы 

27 ноября 2017, 07:02
Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

В Министерстве финансов России обсуждается идея появления единой базы страхования владельцев  транспортных средств. Сведения планируется использовать в целях борьбы с мошенниками и определения цены полисов, рассказывает "Коммерсант".
Как следует из подготовленных министерством поправок, "в страховании разрабатывается единая автоматизированная информационная система" 

8 ноября 2017, 10:13
Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Законопроект, который позволяет гражданам России, работающим в отечественных компаниях за границей, получать зарплату в иностранной валюте, представлен на рассмотрение в Госдуму. Документ в нижнюю палату парламента внес кабинет министров.
Как отмечается в сообщении, размещенном на правительственном портале, соответствующие поправки должны 

3 октября 2017, 02:05
Минфин предложил повысить утилизационный сбор на авто с 2018 года

Минфин предложил повысить утилизационный сбор на авто с 2018 года

Утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства может увеличиться на 15 процентов с 1 января будущего года. Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 гг.
Согласно подсчетам, рост сбора даст федеральной казне в следующем 

21 сентября 2017, 03:05
Правительство РФ в ближайшее время займется регулированием криптовалют

Правительство РФ в ближайшее время займется регулированием криптовалют

Регулирование криптовалют в Российской Федерации по-прежнему является дискуссионной темой, однако в ближайшее время в кабмине начнется обсуждение соответствующего законопроекта. Об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов.
Он напомнил: само понятие «криптовалюта» пока никак не закреплено законодательно. Вместе с тем ведутся многочисленные 

6 сентября 2017, 02:05
Эстония может создать первую государственную криптовалюту

Эстония может создать первую государственную криптовалюту

В рамках программы онлайн-резидентства Эстония может предложить первое в мире государственное ICO (Initial Coin Offering) и ввести новую криптовалюту — estcoin. Об этом рассказали зарубежные СМИ со ссылкой на управляющего директора программы Каспара Корьюса.
Как он отмечает, инвестирование в новую 

23 августа 2017, 03:29
Минфин оценивает объем серой зарплаты в РФ в 10 трлн рублей

Минфин оценивает объем серой зарплаты в РФ в 10 трлн рублей

Российский Минфин оценивает объем серой зарплаты в сумму свыше 10 триллионов рублей в год. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, данный показатель является следствием «глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между «белой» 

20 апреля 2017, 03:36
Министерство финансов России одобрило выпуск облигаций Самарской области

Министерство финансов России одобрило выпуск облигаций Самарской области

Как сообщает региональный кабмин, такое решение было принято по итогам встречи главы ведомства Антона Силуанова с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, состоявшейся накануне в Москве. Как уже сообщала «ТЕРРА», в декабре прошлого года Меркушкин поручил до 1 февраля текущего года разработать 
20 января 2016, 11:29
Самарская область ждет миллиард на метро и Фрунзенский мост

Самарская область ждет миллиард на метро и Фрунзенский мост

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сообщил, что в этом году региону из федеральной  казны будет выделен 1 млрд рублей на продолжение строительства метро и на Фрунзенский мост. Этот вопрос глава губернии обсудил в Москве с министром финансов России Антоном Силуановым.
7 апреля 2015, 04:49
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