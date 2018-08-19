2
39
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   8888888b.   88888888888   .d88888b.    .d8888b.              .d88888b.  
 d88P  Y88b  888   Y88b      888      d88P" "Y88b  d88P  Y88b            d88P" "Y88b 
 Y88b. d88P  888    888      888      888     888  888    888            888     888 
  "Y88888"   888   d88P      888      888     888  888         888  888  888     888 
 .d8P""Y8b.  8888888P"       888      888     888  888  88888  `Y8bd8P'  888     888 
 888    888  888             888      888 Y8b 888  888    888    X88K    888 Y8b 888 
 Y88b  d88P  888             888      Y88b.Y8b88P  Y88b  d88P  .d8""8b.  Y88b.Y8b88P 
  "Y8888P"   888             888       "Y888888"    "Y8888P88  888  888   "Y888888"  
                                             Y8b                                Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Самара займет миллиард

Самара займет миллиард

«Сбербанк» даст мэрии Самары в долг 1 млрд рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги двух тендеров на право кредитовать администрацию подвел гордепартамент финансов и экономического развития. В обоих аукционах победил «Сбербанк». Согласно условиям договора, он должен будет открыть 
16 августа 2018, 11:25
В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников

В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников

За первые шесть месяцев этого года число служащих органов местного самоуправления Самары, зарплату которым перечисляют из городской казны, составило 1071 человек. Работников муниципальных учреждений областной столицы намного больше - 9779 человек.

По информации Департамента финансов и экономического развития администрации 
6 августа 2018, 12:02
В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из местных фирм. Причем речь идет о краже денег у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По версии следствия, с 2014 по 
3 августа 2018, 01:48
Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

На очередной сессии по разработке стратегии развития Самарской области на ближайшие годы обсуждали совершенствование кадровой системы региона. Главные проблемы в этой сфере связаны с сокращением трудоспособного населения. С 2010-го года по 2016-й оно уменьшились на 71 тысячу человек. Ещё одна 
31 июля 2018, 04:33
Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»

Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»

Интрига сохранялась недолго: стало известно, кто будет титульным спонсором самарского футбольного клуба. Соглашение о сотрудничестве подписали «Крылья Советов» и букмекерская компания Parimatch. Агенство будет основным партнером клуба в 2018/2019 годах, а логотип бренда появится на форме команды в матчах российской 
18 июля 2018, 11:28
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.

Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг 

14 марта 2018, 12:34
«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.

В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение 

12 марта 2018, 02:17
«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

Реализуя планы по расширению филиальной сети, «АктивКапитал Банк» в декабре прошлого года вышел в новый регион – открыл в Оренбургской области ОО «Бугурусланский». На днях в Бугуруслане была открыта еще одна точка обслуживания клиентов – операционная касса, расположенная в РЭО 
21 февраля 2018, 10:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх