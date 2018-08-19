Минфин России поищет расходные статьи бюджета, на которых можно сэкономить. Ведомство будет проводить ежегодный аудит затрат казны, чтобы определить, какие из них "лишние". Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в документе, целью систематических обзоров станет «определение и сравнение различных вариантов экономии». Предполагается, что проверки будут касаться любых бюджетных ассигнований, за исключением субвенций регионам, трансфертов в Пенсионный фонд, а также в Фонды социального и медицинского страхования, а также расходов на обслуживание госдолга и на программу вооружений.
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Самара займет миллиард
«Сбербанк» даст мэрии Самары в долг 1 млрд рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги двух тендеров на право кредитовать администрацию подвел гордепартамент финансов и экономического развития. В обоих аукционах победил «Сбербанк». Согласно условиям договора, он должен будет открыть …
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16 августа 2018, 11:25
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В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников
За первые шесть месяцев этого года число служащих органов местного самоуправления Самары, зарплату которым перечисляют из городской казны, составило 1071 человек. Работников муниципальных учреждений областной столицы намного больше - 9779 человек.
По информации Департамента финансов и экономического развития администрации …
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6 августа 2018, 12:02
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В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ
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3 августа 2018, 01:48
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Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек
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31 июля 2018, 04:33
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Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»
Интрига сохранялась недолго: стало известно, кто будет титульным спонсором самарского футбольного клуба. Соглашение о сотрудничестве подписали «Крылья Советов» и букмекерская компания Parimatch. Агенство будет основным партнером клуба в 2018/2019 годах, а логотип бренда появится на форме команды в матчах российской …
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18 июля 2018, 11:28
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«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»
В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг …
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14 марта 2018, 12:34
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«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»
«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.
В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение …
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12 марта 2018, 02:17
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«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть
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21 февраля 2018, 10:41