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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу

Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу

Россиян подключат к формированию пенсионных накоплений автоматически. Центробанк и Минфин обсуждают идею очередной пенсионной реформы. Об этом сообщают федеральные СМИ. Новая концепция предусматривает создание системы индивидуального пенсионного капитала, к которой работодатель будет автоматически подключать каждого нового сотрудника. Самозанятые или фрилансеры 

13 марта 2017, 03:49
Введение радиочастотных меток для алкоголя пока отложили

Введение радиочастотных меток для алкоголя пока отложили

Правительство России отложило идею оснащения алкогольной продукции радиочастотными метками. Проект маркировки столкнулся с технологической проблемой. Как выяснилось, спиртное гасит микрочипы с нужной радиоволной, и информацию становится невозможно считывать сканерами.

Как уже сообщала «ТЕРРА», с инициативой внедрить по всей стране ноу-хау выступили 

2 марта 2017, 12:24
Минфин готовится занимать деньги у россиян

Минфин готовится занимать деньги у россиян

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало проект приказа об основных параметрах «народных облигаций». Согласно документу, ценные бумаги будут размещены уже в 1-м квартале 2017 года и будут напоминать депозит. Они не будут обращаться на вторичном рынке, продать другому человеку их нельзя, 

27 февраля 2017, 01:28
Размещение облигаций «Народного займа» планируют завершить в январе

Размещение облигаций «Народного займа» планируют завершить в январе

Размещение облигаций так называемого «Народного займа» планируют завершить уже в январе. Об этом заявили представители ООО «Технологии строительства СОФЖИ», выступающего эмитентом ценных бумаг.

Напомним, в августе прошлого года был запущен «Облигационный заем», поступающие средства должны быть инвестированы в проект реновации исторического 

18 января 2017, 05:21
В Минфине придумали, как сэкономить на пенсиях

В Минфине придумали, как сэкономить на пенсиях

Минфин России предложил определять размер пенсий, исходя из нуждаемости. По мнению главы ведомства Антона Силуанова, подобный подход позволит сэкономить и направить средства на здравоохранение и образование. Пенсионерам важно получение качественных медицинских услуг, считает министр. По его мнению, необходимость в них 

13 января 2017, 05:26
Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

Минфин России выступил с предложением увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей. Эта мера включена в проект изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную реализацию спиртного, который опубликован на соответствующем портале.
Согласно планам, 

12 января 2017, 11:10
1 миллион 704 тысячи рублей заплатит ООО

1 миллион 704 тысячи рублей заплатит ООО "Технологии строительства СОФЖИ" в качестве процентов по своим облигациям

Доход в размере 13% годовых начислен по 5 695 бумагам с 23 августа по 21 ноября текущего года. Как говорится в сообщении компании, средства перечислены держателям облигаций в полном объеме.
Напомним, учредителем компании является "Самарский областной фонд жилья и ипотеки". 

23 ноября 2016, 02:58
66% облигаций Народного займа раскуплены

66% облигаций Народного займа раскуплены

5 тыс. ценных бумаг выкупил Тольяттихимбанк, 100% акций которого принадлежит объявленному в международный розыск Сергею Махлаю, члену совета директоров ОАО Тольяттиазот.
31 октября 2016, 04:56
Более 500 жителей Самарской области просят в судебном порядке признать их банкротами

Более 500 жителей Самарской области просят в судебном порядке признать их банкротами

Половина из них имеют долги перед налоговиками в размере 200 миллионов рублей.
Возможность объявить себя банкротом как физлицо появилась у россиян не так давно - 1 октября 2015 года. Избавиться от непосильных кредитов сегодня желают десятки тысяч граждан. С иском 

2 сентября 2016, 05:03
Просроченная задолженность физлиц, переданная для взыскания коллекторам, превышает 250 миллионов рублей

Просроченная задолженность физлиц, переданная для взыскания коллекторам, превышает 250 миллионов рублей

На начало 2016 года просроченная задолженность физлиц, переданная для взыскания коллекторским агентствам, превышает 250 миллионов рублей.
В столь непростых экономических условиях, когда цены растут, а доходы населения снижаются, россиянам все сложнее выполнять свои обязательства по кредитам. Даже по тем, которые 
2 февраля 2016, 06:02
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