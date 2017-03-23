Половина из них имеют долги перед налоговиками в размере 200 миллионов рублей.

Возможность объявить себя банкротом как физлицо появилась у россиян не так давно - 1 октября 2015 года. Избавиться от непосильных кредитов сегодня желают десятки тысяч граждан. С иском …