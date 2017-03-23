Россияне смогут с апреля на протяжении шести месяцев покупать облигации пилотного выпуска федерального займа для физлиц. Как информирует РИА "Новости", стоимость бумаг Минфин станет определять еженедельно в зависимости от цены рыночных трехлетних ОФЗ.
Отметим, что минимальная сумма приобретения бумаг одного выпуска будет 30 тысяч рублей, а максимальная - 15 млн. рублей. В перспективе Минфин намерен размещать ОФЗ для физлиц на сумму в 20-30 миллиардов рублей.
Если спрос окажется высоким, то ведомство может увеличить эти параметры. При этом каждый новый выпуск станет выходить раз в полгода.
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