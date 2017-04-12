Компания Fiat Chrysler Automobiles намерена представить на авторынке России минивэн Chrysler Pacifica. Машина появится в РФ в конце 2017 года.
На данный момент официальной информации о стоимости и комплектациях нет. Сейчас на домашнем рынке модель реализуется с 6-цилиндровым мотором мощностью 291 л.с. и девятискоростной АКПП.
Автомобиль способен вместить до 8 человек в зависимости от вариации. При этом сиденья можно сложить и получить объемное большое багажное отделение. Стоимость Chrysler Pacifica в Северной Америке начинается с отметки 28 995 долларов (порядка 1 651 000 рублей).
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