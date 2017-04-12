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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Более 10 миллионов на ОСАГО потратит полиция Самарской области

Более 10 миллионов на ОСАГО потратит полиция Самарской области

Всего планируется оформить ОСАГО для 1197 единиц транспорта. Информация об открытом конкурсе размещена на сайте госзакупок.
Необходимо застраховать 1089 легковых авто, 87 автобусов и 21 грузовик. За каждый полис, в зависимости от категории и мощности транспортного средства, региональное МВД готово 

11 апреля 2017, 11:33
Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Согласно последним оценкам аналитиков, Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером на отечественном рынке. Это было установлено по результатам первого весеннего месяца, заявили в Ассоциации Европейского Бизнеса.
В марте объем продаж этой модели от южнокорейского автопроизводителя составил 4 725 единиц. Далее в 

11 апреля 2017, 11:22
Названы самые популярные автомобили B-сегмента в России

Названы самые популярные автомобили B-сегмента в России

Модель Kia Rio эксперты назвали самой популярной в сегменте B-класса отечественного авторынка по результатам января-февраля этого года. За этот период дилеры продали 12 тысяч 282 экземпляра «Рио», что на 22,42% превышает аналогичный прошлогодний показатель.
Следом за лидером идет Hyundai Solaris, 

10 апреля 2017, 09:58
В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
В результате аварии была травмирована женщина. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного 

7 апреля 2017, 05:17
Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России

Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России

Представители концерна KIA озвучили рублевые цены обновленного внедорожника Mohave. Автомобиль предлагается с одной силовой установкой, полным приводом, в трех комплектациях.
Стоимость модели стартует с отметки в 2 419 900 рублей. Автомобиль получил дизельную «шестерку» на три литра, выдающую 250 л.с. 

3 апреля 2017, 05:19
Новый Renault Koleos появится в России летом 2017 года

Новый Renault Koleos появится в России летом 2017 года

В июне 2017 года на российском авторынке появится обновленный Renault Koleos. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
Как сообщают специалисты, стоимость модели стартует с отметки 1,3 млн рублей. За самую дорогую версию автолюбителям придется выложить 2 млн рублей.
Автоновинка имеет, в 

29 марта 2017, 12:19
Jeep Compass приедет в Россию к концу года

Jeep Compass приедет в Россию к концу года

Бренд Jeep собирается расширить свое присутствие на российском автомобильном рынке. В четвертом квартале 2017 года в РФ стартуют продажи нового кроссовера Compass.
Как отмечают специализированные издания, в линейку силовых установок отечественной вариации войдет 2,4-литровый бензомотор Tigershark. Речь идет о двух 

24 марта 2017, 12:24
В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101

В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101

В интернете появились первые изображения обновленной «копейки». Параллельно с этим неизвестный дизайнер разместил в Сети видеоролик, где показан легендарный ВАЗ-2101 в таком виде, если бы волжский автогигант не прекращал производство этой модели до наших дней.
Автор дизайн-концепции совместил в «копейке»-2017 

21 марта 2017, 09:16
BMW с 31 марта повышает в России цены на весь модельный ряд

BMW с 31 марта повышает в России цены на весь модельный ряд

Концерн BMW Group объявил о повышении цен на модельный ряд в России с 31 марта. В среднем цена транспортных средств вырастет на 1,9%.
Стоимость наиболее доступной модели бренда на отечественном рынке – 1 Series – не изменится. Авто будет по-прежнему 

17 марта 2017, 05:22
Эксперты назвали ТОП-3 самых дорогих китайских моделей в России

Эксперты назвали ТОП-3 самых дорогих китайских моделей в России

Российские эксперты попытались опровергнуть утверждение, что произведенные в КНР транспортные средства являются самыми дешевыми. Так, цена топовой вариации седана Geely Emgrand GT на отечественном авторынке около 1,74 млн рублей. Данная модель оснащена турбомотором и АКПП.
Автоновинка нашего рынка - рамный 

17 марта 2017, 09:25
Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

В первую пятерку рейтинга бюджетных моделей вошли автомобили стоимостью не более 400 000 рублей. Не первой строке наиболее доступных транспортных средств оказался компактный китайских хэтчбек Lifan Smily. Его цена в базовом варианте – 369 900 рублей.
Далее идет российская LADA 

8 февраля 2017, 05:57
В РФ во второй половине января изменились цены у 13 автобрендов

В РФ во второй половине января изменились цены у 13 автобрендов

Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что ряд мировых автомобильных дилеров в январе подняли цены для российского рынка. Тринадцать автопроизводителей представили транспортные средства по новой стоимости. Причина – продолжающийся финансовый кризис и динамика валютных котировок.
В частности, специалисты говорят о подорожании 

2 февраля 2017, 10:12
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