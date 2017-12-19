Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на руководство Минкомсвязи России, в настоящее время министерство занимается разработкой нового онлайн-сервиса для получения госуслуг.
Как отмечается, благодаря новому сервису «Согласие», работу над которым планируют закончить в 2018 году, пользователи сайта госуслуг будут дистанционно получать запросы от финансово-кредитных учреждений, сотовых операторов либо страховых структур на обработку персональных данных, требующихся для предоставления услуг и проверки тех или иных сведений.
«Известия» рассказывают, что пользователь получит возможность дать разрешение на использование личных данных посредством SMS либо на портале госуслуг.
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