Впервые с 1998 года Минприроды России приняло новый вариант Красной книги, где перечислены редкие и исчезающие виды представителей животного мира. Об этом сегодня проинформировал журналистов один из руководителей ведомства Игорь Давыдов.
Перечень утвержден в последние дни Года экологии, отмечает РИА Новости. В соответствии с регламентом составления Красной книги, пересматривать списки редких видов следует один раз в десять лет. Единичные коррективы по определенным видам вносились в издание за это время трижды.
|
В Минприроды рассказали о проекте очищения Волги в 9 раз
|
27 ноября 2017, 04:51
|
Нечем дышать: В Минприроды назвали города с самым грязным воздухом
По словам экспертов, хуже всего с атмосферой в настоящее время обстоят дела в Алтайском крае, а также Кемеровской и Иркутской областях. Результаты соответствующего исследования обнародовало Минприроды.
|
21 сентября 2017, 09:10
|
Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия
|
31 августа 2017, 01:01
|
Росприроднадзор проверит АвтоВАЗ на предмет обращения с отходами
Соответствующее поручение Росприроднадзору поступило от Министерства природных ресурсов, по информации которого в результате деятельности тольяттинского автозавода ежегодно образуется более полутора миллиона тонн отбросов более чем двухсот видов. Большая часть из них передается в собственность компании «Производство по переработке промышленных отходов». …
|
25 июня 2015, 09:29
|
В Самарской области обнаружено более 200 мест гнездования хищных птиц
Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства. Ведомство намерено провести ряд мероприятий по восстановлению численности редких видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу, - орланов-белохвостов, орлов-могильников и солнечных орлов. Среди факторов, негативно влияющих на популяцию, отмечается недостаток гнездопригодных территорий, ухудшение …
|
8 ноября 2013, 12:38