Нечем дышать: В Минприроды назвали города с самым грязным воздухом По словам экспертов, хуже всего с атмосферой в настоящее время обстоят дела в Алтайском крае, а также Кемеровской и Иркутской областях. Результаты соответствующего исследования обнародовало Минприроды.

Результаты анализа ситуации оказались в целом неутешительными. С 2014 года воздух в Российской Федерации …