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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства. Ведомство намерено провести ряд мероприятий по восстановлению численности редких видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу, - орланов-белохвостов, орлов-могильников и солнечных орлов. Среди факторов, негативно влияющих на популяцию, отмечается недостаток гнездопригодных территорий, ухудшение 

8 ноября 2013, 12:38
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