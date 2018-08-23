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К чему приведет введение новых санкций США против России
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23 августа 2018, 12:22
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Самара займет миллиард
«Сбербанк» даст мэрии Самары в долг 1 млрд рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги двух тендеров на право кредитовать администрацию подвел гордепартамент финансов и экономического развития. В обоих аукционах победил «Сбербанк». Согласно условиям договора, он должен будет открыть …
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16 августа 2018, 11:25
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Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить
Минфин России поищет расходные статьи бюджета, на которых можно сэкономить. Ведомство будет проводить ежегодный аудит затрат казны, чтобы определить, какие из них "лишние". Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в документе, целью систематических обзоров станет …
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19 августа 2018, 11:29
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников
За первые шесть месяцев этого года число служащих органов местного самоуправления Самары, зарплату которым перечисляют из городской казны, составило 1071 человек. Работников муниципальных учреждений областной столицы намного больше - 9779 человек.
По информации Департамента финансов и экономического развития администрации …
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6 августа 2018, 12:02
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В блогах: "iВолга-2018". Что нового?
Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".
"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании …
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3 августа 2018, 09:31
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Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области
Необычную находку обнаружили во время ежегодной комплексной научной экспедиции сотрудники и студенты Самарского государственного технического университета. Участники экспедиции изучали флору триасовых и юрских отложений юго-востока нашего региогна.
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27 июля 2018, 10:17
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Видео: семейство кабанов принимает грязевые ванны в Жигулевском заповеднике
Сотрудники Жигулевского заповедника засняли, как семейство кабанов принимает грязевые ванны. Животные не просто релаксируют - они защищаются от паразитов, насекомых, жары и жажды.
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24 июля 2018, 05:01