Чтобы автомобилисты не обманывали страховщиков, посещение пунктов техосмотра планируется контролировать при помощи ГЛОНАСС, а сами диагностические карты сделать электронными. Новые инициативы изложены в письме Минпромторга кабмину.
Как отмечают эксперты ведомства, электронная диагностическая карта транспортного средства позволит обрушить серый рынок техосмотра. Не секрет, что многие владельцы не желают вкладывать много средств в техническое состояние автомобилей и элементарно покупают фальшивые диагностические карты.
В электронном варианте, помимо отметок о техсостоянии, будет указан адрес пункта техосмотра и время. Спутниковая система ГЛОНАСС, установленная в авто, должна будет подтвердить, был ли автомобиль в конкретном пункте техосмотра. Если выявится нарушение, то водителю грозит штраф.
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