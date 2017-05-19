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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Материалы по теме:

ГОСТу возвращают статус: В России запускают проверку продуктов на соответствие стандарту

ГОСТу возвращают статус: В России запускают проверку продуктов на соответствие стандарту

С сегодняшнего дня в Российской Федерации стартует проверка соответствия продуктов питания ГОСТам. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на Минпромторг.
Отныне право маркировать продукцию соответствующим знаком могут лишь прошедшие проверку компании. Они попадут в специальный реестр на сайте Росстандарта.
В 

15 мая 2017, 11:20
Техосмотр в России хотят ужесточить

Техосмотр в России хотят ужесточить

С таким предложением выступил Минтранс. Как следует из проекта, в частности предлагается тщательнее диагностировать световые приборы. Речь идет как об основных фарах, так о ближнем и дальнем свете, а также противотуманных.
Как отмечают эксперты, проверку не пройдет автомобиль, у которого 

20 апреля 2017, 10:08
Иномарки с пробегом начнут оборудовать модулями ГЛОНАСС с апреля

Иномарки с пробегом начнут оборудовать модулями ГЛОНАСС с апреля

В апреле заработает временный порядок оснащения иномарок с пробегом системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом рассказывают российские информагентства.
Как отмечается, временный порядок оформления подержанных транспортных средств, поступающих в Россию, станет действовать на всей территории страны до тех пор, пока кабмин 

23 марта 2017, 09:20
В России хотят построить больше деревянных домов

В России хотят построить больше деревянных домов

Минпромторг предложил строить в России больше деревянных домов. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, это поможет развитию лесопромышленного комплекса. Чиновник отметил, что в России на долю домов из древесины приходится только 12 процентов от всего жилищного строительства, во многих западных 

27 февраля 2017, 03:17
Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против возвращения лицензирования производства табачных изделий, ранее предложенного Министерством внутренних дел. В МВД полагали, что возврат процедуры повысит качество госконтроля над отраслью. Однако в Минпромторге считают, что ее можно регулировать и без разрешительной документации, отмененной еще 

14 февраля 2017, 01:21
Минпромторг разработает единую форму для российских школьников

Минпромторг разработает единую форму для российских школьников

Минпромторг по просьбе производителей в настоящее время занимается созданием национального стандарта школьной формы. В первое время его соблюдение станет добровольным, а со временем будет обязательным.
В пресс-службе министерства информируют, что «стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта 

31 января 2017, 09:58
В России разработали систему подводной навигации‍

В России разработали систему подводной навигации‍

Петербургская компания «Океанприбор» разработала уникальное устройство «Позиционер» для навигации и связи в подводных глубинах. Система, которую уже называют подводным ГЛОНАСС, будет развернута на дне российского арктического шельфа близ газодобывающей платформы «Приразломная». 

«Позиционер» может совершенно автономно функционировать на глубине в несколько километров. Система даст возможность 

8 декабря 2016, 11:12
СМИ: российские автомобили оснастят «черными ящиками» с 2020 года

СМИ: российские автомобили оснастят «черными ящиками» с 2020 года

Правительство России предложило оборудовать автомобили черными ящиками - терминалами ГЛОНАСС, которые смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Минпромторгу, Минтрансу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и госкомпании ГЛОНАСС поручено подготовить план внедрения проекта. Устройства станут обязательными для всех машин, произведенных после 2020 года. Эксперты 

6 октября 2016, 03:34
Автомобили в РФ начнут оборудовать «чёрными ящиками»

Автомобили в РФ начнут оборудовать «чёрными ящиками»

Российское правительство предлагает с 2020 года встраивать во все новые транспортные средства «чёрные ящики», где будут храниться параметры движения автомобилей по сигналам ГЛОНАСС. Об этом сегодня сообщают «Известия».
По сведениям издания, предложение сформировать «Единую государственную среду передачи навигационной информации» (ЕГСНИ) 

6 октября 2016, 09:59
В Госдуме предлагают сделать бесплатным ТО за езду без нарушений ПДД

В Госдуме предлагают сделать бесплатным ТО за езду без нарушений ПДД

В Госдуме предлагают освобождать от оплаты техосмотра водителей, которые не будут нарушать правила дорожного движения в течение года. Сейчас эта процедура проводится с интервалом от 12 месяцев, в зависимости от возраста автомобиля. Стоимость техосмотра по России составляет в среднем 750 
7 июля 2015, 11:58
Техосмотр опять изменится

Техосмотр опять изменится

В Госдуму поступило предложение от региональных депутатов передать контроль за системой техосмотра (ТО) и его проведением от Российского союза автостраховщиков (РСА) в Российский союз организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств, сообщают "Ведомости". 

«Контроль за техосмотром передан в РСА 

19 июня 2014, 12:17
Правительство довольно реформой техосмотра

Правительство довольно реформой техосмотра

За год количество пунктов техосмотра выросло в 1,5 раза, очереди снизились, сообщают "Ведомости".

За 2012 год число пунктов техосмотра резко выросло. В начале прошлого года пунктов ТО было 2014, а по состоянию на 10 февраля 2013 года - 3289.

Причина роста в реформе 

15 февраля 2013, 11:12
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