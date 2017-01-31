Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России. Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, говорится в сообщении на портале нормативно-правовых актов. Документ может вступить в силу в декабре 2017 года.

Ярмарки позволят увеличить производство товаров, а потребителю - получать их на регулярной …