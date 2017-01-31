Минпромторг по просьбе производителей в настоящее время занимается созданием национального стандарта школьной формы. В первое время его соблюдение станет добровольным, а со временем будет обязательным.
В пресс-службе министерства информируют, что «стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта с учетом специфики его использования». Созданием национального стандарта занимаются эксперты «Союзлегпрома».
В основу будет положен стандарт «Роскачества», который появился в 2016 году. По данным «Известий», как только стандарт разработают, сразу примут решение о его виде - будет ли это ГОСТ или что-то иное.
|
Прокуратура лишила главу Безенчукского района Евгения Сараева высшего образования
Два диплома, полученные чиновником, признаны недействительными.
|
24 января 2017, 01:54
|
Самарские выпускники справились с итоговым сочинением
Выпускники Самарской области справились с итоговым сочинением, которое писали 7 декабря. Зачет получили 12 570 старшеклассников – это 99,5% от их общего числа. Успешно сданное сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего образования. На выбор было предложено …
|
29 декабря 2016, 03:56
|
Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России
Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России. Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, говорится в сообщении на портале нормативно-правовых актов. Документ может вступить в силу в декабре 2017 года.
Ярмарки позволят увеличить производство товаров, а потребителю - получать их на регулярной …
|
28 декабря 2016, 01:47
|
Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения
|
23 декабря 2016, 01:25
|
Россиян научат есть в кафе и ресторанах
|
1 декабря 2016, 01:00
|
Места в первых классах гимназий и самых престижных школах Самары и Тольятти разберут за 4 минуты
Такова предварительная оценка регионального департамента информационных технологий и связи. Уже 16 декабря в 9:00 в столице губернии и автограде начнется прием заявлений в наиболее статусные общеобразовательные учреждения.
|
23 ноября 2016, 04:37
|
Для поддержки авторынка просят еще 60 млрд рублей
Минпромторг запросил у правительства 60 млрд рублей на поддержку авторынка в 2017 году. Ведомство рассчитывает в целях увеличения спроса внедрить новые программы для многодетных семей и молодых водителей, которые покупают свой первый автомобиль. В министерстве подчеркивают, что такие меры принесут …
|
20 октября 2016, 05:14
|
В России прогнозируют двукратное увеличение экспорта отечественных автомобилей к 2018 году
Глава Минпромторга рассказал о трехлетней (2017-2019 гг.) программе поддержки несырьевого экспорта в России. По словам Дениса Мантурова, на её реализацию будет выделено 100 млрд рублей. Среди приоритетных отраслей был назван автопром. По оценке ведомства, продажа отечественных автомобилей за рубеж уже …
|
28 сентября 2016, 09:07
|
За год импортная школьная форма подорожала на 40%
Форма отечественного производства подорожала всего на 13%.
Отметим, российской продукции на рынке не более 35%, остальное приходится на иностранные образцы. При этом только 44% российских фирмы закупают для пошива формы преимущественно отечественные материалы. Местных производителей предлагается поддержать различными субсидиями, …
|
25 августа 2015, 11:55
|
В Самарской гордуме обсуждают школьную форму и памятник учителю
|
23 апреля 2015, 03:18
|
Новости самарских блогов: школьников без формы будут ставить на учет?
|
27 января 2015, 09:55
|
Многодетные семьи получат пособие на покупку школьной формы
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ежегодные пособия многодетным семьям на покупку школьной формы. Размер выплат предлагается установить в 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка. Сейчас в многодетных семьях страны воспитываются более 2 млн детей-школьников. Приобретение формы зачастую представляет финансовые затруднения …
|
21 октября 2013, 04:24