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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В России могут вернуть торговые палатки и ларьки

В России могут вернуть торговые палатки и ларьки

Минпромторг России заявил о планах вернуть в города палатки и ларьки. Появление объектов малой нестационарной розницы создаст новые рабочие места, поможет всем желающим предпринимателям представить свою продукцию, сократит «дефицит качественных торговых площадей» в стране. В России на сегодняшний день в 

11 февраля 2019, 02:26
Самарские продавцы: «Покупатели, не нужно заходить в магазин за 5 минут до закрытия!»

Самарские продавцы: «Покупатели, не нужно заходить в магазин за 5 минут до закрытия!»

Работники одного из самарских сетевых супермаркетов пожаловались, что из-за непунктуальных покупателей им приходится «бесплатно просиживать лишние минуты». О неоднозначной ситуации поведал портал Прогород.
 
«Я устала ругаться с покупателями, которые обожают приходить за пять минут до закрытия магазина, – 
8 декабря 2018, 01:51
Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили

Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили

Правительство отказалось от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Как сообщает "Коммерсант", Минпромторг обратился к кабмину с предложением прекратить разработку соответствующего документа. Напомним, с инициативой о реализации безрецептурных препаратов в торговых сетях ведомство выступило еще в 2009 
27 июня 2018, 09:01
В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и 

29 января 2018, 06:55
Автомобили могут резко подорожать

Автомобили могут резко подорожать

Автомобили в России могут резко подорожать. Правительство внесло поправки в законопроект, которым предусмотрено увеличение ставок утилизационного сбора на новые машины с 2018 года. Между тем, 2017-й завершается для отечественного авторынка на положительной ноте. По итогам ноября продажи легковых автомобилей и 

12 декабря 2017, 09:02
Минпромторг составил список магазинов-участников системы tax free

Минпромторг составил список магазинов-участников системы tax free

Появился перечень российских магазинов, которые станут предоставлять услуги по возврату части денег, израсходованных на покупку. Речь идет о популярной в ряде стран системе tax free. Проект соответствующего документа, утвержденный кабмином и разработанный Минпромторгом, появился на официальном сайте правовых актов.
В 

30 ноября 2017, 11:24
Aliexpress открывает в России магазины с элементами виртуальной реальности

Aliexpress открывает в России магазины с элементами виртуальной реальности

Онлайн-ритейлер AliExpress вложил 12 млн рублей в торговую сеть с элементами виртуальной реальности, рассказывает РБК. Они начинают работать сегодня, 3 ноября, сразу в нескольких российских городах.
По замыслу AliExpress, будут размещены особые метки, при наведении на которые смартфона либо планшета 

3 ноября 2017, 11:15
Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
В магазине нет ни одного продавца. Минимаркет работает, используя энергию солнца. Он автоматически пополняет ассортимент товаров, давая возможность владельцам экономить средства на грузчиках 

19 июня 2017, 10:01
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