Минпромторг России поддержал резонансную инициативу Госдумы, обязывающую торговые сети принимать от населения тару, в том числе стеклянные бутылки, для повторного использования. По мнению депутатов, ритейлеры должны платить по 5-7 рублей за пустую бутылку. Подобный «материальный механизм поощрения» будет мотивировать граждан к сбору пригодных к вторичной переработке отходов. В Минпромторге отмечают, что сегодня запуск проекта противоречит санитарным нормам. Согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, отходы потребления должны быть безопасными для человека, а их сбор должен соответствовать СанПиНам. Правила запрещают устройство пунктов приема вторсырья в продовольственных и промтоварных магазинах. Ведомство призвало проработать вопрос вместе с деловым и экспертным сообществом.
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«Я устала ругаться с покупателями, которые обожают приходить за пять минут до закрытия магазина, – …
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8 декабря 2018, 01:51
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3 ноября 2017, 11:15
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Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае
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19 июня 2017, 10:01
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