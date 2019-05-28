Самарские продавцы: «Покупатели, не нужно заходить в магазин за 5 минут до закрытия!» портал Прогород.



«Я устала ругаться с покупателями, которые обожают приходить за пять минут до закрытия магазина, – … Работники одного из самарских сетевых супермаркетов пожаловались, что из-за непунктуальных покупателей им приходится «бесплатно просиживать лишние минуты». О неоднозначной ситуации поведал«Я устала ругаться с покупателями, которые обожают приходить за пять минут до закрытия магазина, –