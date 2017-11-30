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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Какие продукты на самарских прилавках?

Какие продукты на самарских прилавках?

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Названа дата открытия елочных базаров в Самаре

Названа дата открытия елочных базаров в Самаре

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«Прием заявлений осуществляет муниципальное предприятие городского округа самара «Ярмарки Самары» до 15 ноября 2017 года 

9 ноября 2017, 09:13
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Турецкие томаты возвращаются в Россию: выдержат ли конкуренцию отечественные производители?

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«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

Минпромторг предложил новый вариант лицензии для продавцов алкоголя, который будет действовать только в течение нескольких месяцев. Об этом рассказывают "Известия".
Как следует из предложения министерства, такая схема удешевит получение лицензии: новое разрешение на полгода будет стоить продавцам 10 тысяч рублей, 

25 октября 2017, 10:17
Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь

Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь

 Минэкономразвития заявило, что является приверженцем добровольного принципа применения ГОСТов на алкогольном рынке. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на соответствующий проект отчета ведомства.
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12 октября 2017, 01:25
Минпромторг одобрил новую тактику борьбы с фальшивыми продуктами

Минпромторг одобрил новую тактику борьбы с фальшивыми продуктами

Вскоре в России товары не по ГОСТу начнут лишать традиционных названий. Минпромторг одобрил революционную тактику борьбы с фальшивыми продуктами, которая позволит избавить покупателей от молочного шоколада без молока и цветочного меда без пыльцы. По словам экспертов, сейчас в России названия 

6 октября 2017, 08:04
Торговцам будет проще заработать на улице?

Торговцам будет проще заработать на улице?

Минпромторг намерен разрешить рыночным торговцам продавать свой товар на улице, пишет «Российская газета». Сейчас универсальным ярмаркам, на которых продают продукты и непродовольственные товары, запрещено организовывать торговлю вне капитальных строений. Так как у многих собственников денег на строительство таких зданий нет, 

27 сентября 2017, 07:09
Tax free: Госдума рассмотрит законопроект о возврате налога на добавленную стоимость

Tax free: Госдума рассмотрит законопроект о возврате налога на добавленную стоимость

Госдума сегодня приступит к рассмотрению законопроекта, который даст возможность сэкономить миллионам зарубежных туристов в Российской Федерации. Речь идет о возврате налога на добавленную стоимость — tax free.
Документ обсудят в первом чтении. Поправки затронут две статьи Налогового кодекса. Компенсировать расходы 

20 сентября 2017, 02:16
Зеленый свет для tax free: одобрен законопроект о введении системы в России

Зеленый свет для tax free: одобрен законопроект о введении системы в России

Законопроект о введении в Российской Федерации системы tax free одобрен комиссией кабинета министров по законопроектной деятельности. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства России.
Проект закона был внесен Минфином. Он подразумевает, что граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз, 

14 июня 2017, 07:25
Минфин ожидает начала работы tax free в России с 1 октября

Минфин ожидает начала работы tax free в России с 1 октября

Ведомства согласовали законопроект о работе tax free в России. В Министерстве финансов говорят о возможном его утверждении Государственной думой в ближайшее время. Пилотный проект может стартовать 1 октября этого года.
Как отмечается, законопроект одобрен в Минэкономразвития, Минпромторге и ФНС. Кабмин 

29 марта 2017, 09:28
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