Появился перечень российских магазинов, которые станут предоставлять услуги по возврату части денег, израсходованных на покупку. Речь идет о популярной в ряде стран системе tax free. Проект соответствующего документа, утвержденный кабмином и разработанный Минпромторгом, появился на официальном сайте правовых актов.
В числе объектов, которые будут предлагать услуги tax free, оказались 38 торговых точек. В том числе, 11 располагаются в российской столице, 1 – в Подмосковье, 6 – в Питере, 5 - в Краснодарском крае, 2 - в Новгородской области, 4 - в Калининградской области и 9 - в Приморье. При этом приводятся точные адреса всех магазинов, работающих по данной системе.
Выбранные объекты, отмечается на сайте, удовлетворяют ряду критериев. В частности, они не имеют долгов по налогам и прочим платежам, работают не менее двух лет и т.д..
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