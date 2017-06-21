Минпромторг выступил с заявлением, что закон о мобильной и нестационарной торговле народные избранники могут принять уже до конца текущего года. Законопроект ждет рассмотрения и будет одобрен без доработок.
В новом документе содержатся все права и обязанности малого бизнеса, в частности роль местных и региональных властей в развитии торговли. Он призван увеличить спрос на ряд продуктов.
Эксперты надеются, что стоимость продуктов из указанного в законе перечня снизится, а качество улучшится. Так ли это будет на самом деле – покажет время.
|
Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих
Представители МВД внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий дактилоскопирование и фотографирование мигрантов при регистрации. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.
|
21 июня 2017, 10:03
|
Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае
В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
|
19 июня 2017, 10:01
|
Штраф за непропуск пешехода вырастет на тысячу рублей
|
16 июня 2017, 09:03
|
Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий ФСО
Госдума приняла во втором чтении проект закона, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны. Согласно законопроекту, органы госохраны получат возможность безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, морскими и речными портами и рядом других объектов независимо от их форм собственности.
|
15 июня 2017, 03:19
|
Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников
Законопроект о предельном возрасте для руководителей государственных медицинских организаций, а также их заместителей народные избранники приняли в первом чтении. Эта инициатива аналогична ситуации с регулированием работы ректоров вузов.
|
15 июня 2017, 10:16
|
МЭР и Минпромторг разработают новый способ поддержки автопрома
Минэкономразвития вместе с Минпромторгом до конца лета создадут новый механизм поддержки автопрома. Как сообщают российские информагентства, он может заработать в 2019 году.
|
7 июня 2017, 02:22
|
Малоимущим будут давать на питание по 10 тысяч рублей
Малоимущие россияне начнут получать по 10 тысяч рублей ежегодно на продуктовые карточки, заявили в Минпромторге. Предполагается, что программа адресной продовольственной помощи стартует уже в 2018 году. Минфин дал принципиальное согласие на ее реализацию. Проект будет работать на базе банковских …
|
7 июня 2017, 02:07
|
В России бедняков накормят на 10 тысяч в год
Расчеты адресной помощи на приобретение продуктов питания озвучил руководитель Минпромторга Денис Мантуров.
|
6 июня 2017, 06:07
|
Минпромторг предложил контролировать техосмотр по спутнику
Чтобы автомобилисты не обманывали страховщиков, посещение пунктов техосмотра планируется контролировать при помощи ГЛОНАСС, а сами диагностические карты сделать электронными. Новые инициативы изложены в письме Минпромторга кабмину.
|
19 мая 2017, 10:22
|
Торговцы сувенирами просят 9 точек в историческом центре Самары
Ассоциация предпринимателей «Продвижение» и СРОО «Гильдия мастеров ДПИ и ремесел» просит Губдуму предоставить места для сезонной продажи сувениров изделий народного творчества. Речь ведется о гостевых и туристических маршрутах областной столицы.
|
15 мая 2017, 12:07
|
Названы самые массовые профессии в России
|
18 апреля 2017, 09:44
|
В Сызрани полиция блокировала центральный рынок
|
8 апреля 2017, 02:32