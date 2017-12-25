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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

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Как сообщается, ряд крымский компаний представили на выставке в Вероне свои вина, однако местная полиция по непонятным причинам арестовала всю продукцию. 

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Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

Минфин России выступил с предложением увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей. Эта мера включена в проект изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную реализацию спиртного, который опубликован на соответствующем портале.
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12 января 2017, 11:10
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С 2017 года минимальная цена бутылки вина в РФ может вырасти со 164 рублей до 200-250

Сейчас этот вопрос рассматривает федеральный Минсельхоз. Изменения вызваны необходимостью развивать  отечественное виноградарство и виноделие.
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В СамГТУ разрабатывают новые технологии производства спиртных напитков

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Энотерапия должна вернуться в российские здравницы. Так считает глава Республики Крым, который собирается выступить с законодательной инициативой по этому поводу, тем более что соответствующий проект уже разработан. Методика лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вином используется в некоторых оздоровительных учреждениях в 
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На сигареты может быть установлена минимальная цена

На Петербургском экономическом форуме министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что пачка сигарет должна стоить 220 руб.: «Мы были на это настроены, но нам приходится учитывать макроэкономические моменты, чтобы, к сожалению, более медленно к этому приходить».

Российские производители (Погарская сигаретно-сигарная фабрика, «Переславль-табак», 

28 мая 2014, 01:34
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