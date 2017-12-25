Российский Минсельхоз озвучил инициативу определить минимальную розничную цену на вино в размере 180 – 190 рублей. Такое предложение собираются представить на рассмотрение Министерства финансов весной следующего года, рассказывают «Известия».
Как считают авторы предполагаемого новшества, фиксированная цена на вино даст возможность вытеснить с рынка некачественный продукт. МРЦ даст потребителям понимание того, какой именно напиток ему предлагает продавец.
Некоторое время назад в ведомстве предлагали зафиксировать минимальные цены на вино в 250 рублей за бутылку. Но эксперты Минэкономразвития вернули соответствующий документ на доработку. В результате в Минсельхозе решили не выходить за рамки 200 рублей, чтобы не позволить недобросовестным производителям нажиться за счет роста рыночных цен.
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